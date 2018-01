Roger Federer potrebbe giocare il torneo di Dubai: “prenderò una decisione entro la prossima settimana”.

“Abbiamo parlato con loro, gli organizzatori del torneo di Dubai, quando è iniziato l’Australian Open ed ho detto guardate, se va bene mi piacerebbe decidere dopo il torneo”. Questo era lo scenario ideale per me e la mia famiglia: in quel momento non sapevo se avrei giocato per sette volte i cinque set o se mi fossi infortunato.

Quindi ora sappiamo qual è la situazione e dovrò decidere anche per la stagione su terra rossa, quindi c’è un collegamento tra tutte queste cose. È possibile che io giochi qualcosa ma anche che non giochi niente. Dipende, prenderò una decisione entro la prossima settimana”.

“Lo scorso anno è sembrato un sogno, ma questo sembra più surreale, non riesco a credere che sono stato in grado di difendere il titolo dopo tutti questi anni”.

Dopo la vittoria sono andato nella stanza delle mie figlie per vedere se erano ben coperte. Myla si è svegliata per un attimo, si è alzata e ha chiesto “hai vinto?” Ho detto “sì” ed era contenta così come Charlene.”