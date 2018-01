Australian Open: Caroline Wozniacki supera Simona Halep in tre set vincendo di fisico una battaglia durissima. Primo titolo Slam per la danese (di M. Mazzoni e Video)

Caroline Wozniacki vince una battaglia durissima contro Simona Halep e si regala il sogno di una vita, il primo titolo di uno Slam. E’ stato un successo complessivamente meritato, perché la danese ha condotto quasi tutta la gara, incapace di dare lo strappo decisivo e vinta solo alla fine, bloccata da troppi fantasmi, dalla paura, ed anche da qualche limite tecnico che però è riuscita a superare con enorme sacrificio, coraggio e forza fisica. Non è stata una finale “bella”, sul piano tecnico si è visto un tennis con troppi errori e molte fasi passive. Però è stata una partita ricchissima di tensione e lotta, con il pathos che è salito a mille nelle fasi decisive, davvero intense.

La chiave del match è stata la superiore consistenza fisica di Wozniacki. Nel finale del secondo set si è vista più qualità da parte di Halep, quando, ormai con problemi di spostamento, ha lasciato partire il braccio. Ha trovato qualche cambio di ritmo vincente, uno strappo che le è valso il secondo set. Ma non è bastato ad arginare una rivale oggi più forte e continua sul piano atletico. Caroline è stata anche brava a portare fin dall’avvio il match sul piano tecnico-tattico a lei più congeniale. Infatti è stata superiore nei colpi di inizio gioco e nel tenere in mano lo scambio con drive profondi ed aggressivi, allontanando Halep dalla riga di fondo e non permettendo così alla rivale di entrare in campo ed accelerare. Simona quasi sempre è stata costretta a rincorrere, ad alzare la parabola dei colpi per non essere troppo “corta”, ma perdendo così di velocità e non facendo male alla danese. Inoltre il dritto di Caroline (suo colpo meno sicuro) è stato clamorosamente efficace e continuo, pochi errori e tante palle precise, angolate e consistenti. Wozniacki è stata complessivamente superiore in una partita tecnicamente modesta. Ha giocato un tennis più aggressivo e propositivo, ha preso qualche rischio in più ed ha fatto sentire la sua presenza in campo, anche se nel terzo set ha spinto di meno e si è affidata soprattutto alle gambe. Ha dominato sul piano fisico, della potenza e della copertura del campo, un aspetto quest’ultimo in cui Halep è molto forte ma che oggi l’ha vista inferiore a “Caro” perché troppo timida, incapace di prendersi per prima il rischio, e forse anche perché più scarica e svuotata. Ha lottato con le unghie Simona, andando anche oltre la fatica, non mollando mai, ma non è bastato. Forse il rammarico è di non esser stata capace nel primo set di imporre i suoi cambi di ritmo, ci ha provato poco, e visto che fisicamente oggi era inferiore avrebbe dovuto cercare di scappare via all’avvio. Non c’è riuscita. Ecco la cronaca della finale.

Si inizia con Wozniacki al servizio. Buone prime, ma incerta Halep alla risposta, come nel secondo punto quando affossa a mezza rete un dritto. Il primo scambio arriva al quarto punto, brava Simona a cambiare col dritto lungo linea e prendere la rete. Un gran rovescio cross dopo una prima esterna vale a Caroline il 15 del primo game. Chiaro il piano tattico della danese: aprire il campo e far correre Halep, per toglierle sicurezza e lunghezza di palla. Ed i colpi di “Caro” escono veloci e precisi. Accelera e sale 0-30. Si difende e contrattacca, 15-40 prime palle break del match. Un dritto potente lungo linea porta all’errore Simona, break Wozniacki, avanti 2-0. Avvio troppo cauto della rumena, troppo corta nel palleggio ed incapace di prendere l’iniziativa. Molto bene invece la “Woz”, che governa i tempi di gioco col dritto, lavorando di più la palla appena riceve un colpo più aggressivo, ricacciando così indietro la rivale. Precisa ed aggressiva, comanda col dritto (oggi molto sicuro), e scappa via 3-0. Halep finalmente entra in partita, con un turno di servizio solido e più aggressivo, muove lo score, 1-3. Ma è Caroline a muovere di più il gioco, con drive profondi di scambio e lungo linea improvvisi che spostano Simona e la fanno sbagliare. 4-1 Wozniacki. Halep è entrata in partita, tiene di nuovo il servizio a zero, restando in scia 2-4. Veleggia sicura la danese, 5-2, incluso uno scambio lottatissimo e mozzafiato, chiuso dalla danese dopo rincorse pazzesche. Sul 5-3 Wozniacki va a servire per chiudere il set, e sente la tensione… Non entra la prima, affossa malamente a rete una volee non così difficile ma giocata da troppo lontano. Sbaglia anche un attacco di dritto. Affrettando i tempi di gioco commette 3 erroracci e crolla 0-40! Con le spalle al muro, Wozniacki ritrova coraggio, nel tirare il dritto, la prima (un Ace), ma niente può sul forcing della rivale sul 30-40. Break Halep, 4-5, che gioca un turno di servizio eccellente, con un paio di Ace, ad impattare sul 5 pari. La partita diventa fisicamente durissima, la danese riprende in mano il gioco e spinge a tutta, facendo correre la rumena, che però al servizio adesso è molto più sicura. 6 pari, tiebreak, una novità nelle loro sfide. Wozniacki è più aggressiva, comanda lo scambio ed entra con forza sui lungo linea non così lunghi di Simona. 2-0 per Caro, quindi 4-1, male Halep alla risposta. Caroline sovrasta Simona nel palleggio, una palla più consistente dell’altra, vince uno scambio durissimo sul 4-2 che è quasi un k.o. tecnico. Chiude il tiebreak 7-2, vincendo un set ampiamente meritato e che avrebbe potuto chiudere assai prima se non avesse tremato sul 5-3.

Secondo set, Halep al servizio. Non accusa il colpo del primo set ceduto al tie, sale 1-0. Wozniacki a zero impatta 1 pari. La sensazione è che Simona cerchi di uscire dallo scambio, non voglia accettare la lotta agonistica, come se temesse la maggior consistenza della danese; ma non riesce a produrre accelerazioni fulminanti e fare la differenza, producendo così un tennis “ibrido”, perdente. Sul 30 pari affossa malamente un dritto, giocato scarico e senza una idea, concedendo una pericolosa palla break a Caroline. Non entra la prima, ma la danese è sfortunata con un nastro, che aggiusta la palla alla rivale. Si va ai vantaggi, una novità per il match. Halep cancella con una buona prima una seconda palla break, e con una smorzata una terza. Si lotta, ma la sensazione è che la nella lotta oggi Wozniacki sia superiore. Bravissima “Caro” nel trovare un lungo linea di rovescio in corsa, bellissimo, vincente. Le vale la quarta palla break, ma Simona non trema e la cancella con un bel dritto cross. A fatica, 2-1 Halep, che alla risposta resta timida e non approfitta di un paio di palle che potevano essere giocate meglio, più aggressive. 2 pari. Nel cambio di campo sul 3-2, Simona chiama il trainer, sembra che abbia accusato un calo fisico, forse un giramento di testa. Guarda intensamente il suo angolo, sembra un po’ smarrita, forse perché incapace di imporre i suoi ritmi contro una avversaria oggi superiore atleticamente. E’ molto umido a Melbourne, fa caldo ed il match è molto fisico. Nell’ottavo game poche prime per Caroline ed un paio di errori. Sul 15-40 Simona lascia partire un improvviso dritto lungo linea che sorprende la rivale, break Halep che serve per il secondo set sul 5-3. Un strappo improvviso quando il match pareva nelle mani di Wozniacki. Reazione immediata della danese, spinge a tutta dalla risposta, traiettorie cross insidiose. Vola 0-30 e 15-40, con dritto totalmente regalato dalla rumena, bloccata con le gambe. Non molla Simona, lascia partire il braccio e si salva con coraggio. Caroline regala col dritto, ma anche Halep tira fuori un dritto a campo aperto sul set point. Ottiene un altro set point, ma è punita dalla risposta della danese. Grande lotta e tensione, ma il match adesso è tutto di testa e di fisico, tecnicamente modesto. Il terzo set point è quello buono, un punto rocambolesco chiuso da Halep. 6-3 per la rumena, che quando pareva sul punto di crollare fisicamente trova invece l’allungo decisivo con alcune accelerazioni finalmente apprezzabili. Il match si ferma 10 minuti, troppo alta la combinazione di calore ed umidità.

Terzo set, Wozniacki alla battuta. La pausa sembra aver giovato alla Halep, che lascia partire il braccio velocissimo a trovare risposte ficcanti. 0-30. “Caro” si affida al rovescio, il colpo più sicuro, per muovere la rivale. 1-0 Wozniacki. C’è grande lotta in campo, si soffre. Simona ringhia, ma le sue gambe non le consentono di arrivare in anticipo sulla palla; Caroline spinge ma non ha il coraggio di chiudere con un’accelerazione, …fino alla palla break, quando “finalmente” la danese si prende subito il rischio dalla risposta, trovando un rovescio che le vale il 2-0. Halep non crolla, ci prova andando oltre la fatica e strappa due palle break. Risponde male, Wozniacki ringrazia ed urla c’mon, ma non spinge più come nei primi due set, si limita a correre e rimettere. La lotta diventa feroce. Le palle break cinque, ma nessuna ben giocata. La sesta è quella buona, con un doppio fallo di Caroline. Break Halep, 1-2. Di nuovo la danese ricomincia a muovere la rumena, fin dalla risposta. 0-40, tra chance per scappare via di nuovo. E ci riesce, a zero, con un dritto carico di spin, mal gestito dalle gambe scariche di Simona. Break Wozniacki, 3-1, ma nemmeno questa è la svolta, perché Halep risponde aggressiva e “Caro” incassa passivamente. Immediato contro break, 2-3. Match adesso rocambolesco, dominato da paura ed errori, grande pathos ma tennis assai modesto, con rari punti di qualità. La rumena gioca finalmente un bel game, con intensità e qualità, da Halep “doc”, più sciolta. Simona trova una risposta spettacolare da sinistra, che le vale lo 0-30. Caroline sembra bloccata, la tensione è altissima e l’accusa tutta in questa fase. Di nuovo ai vantaggi. Un dritto lungo linea scappa appena largo a “Caro”, palla break Simona, e non entra la prima… Ancora il dritto scappa alla bionda danese, break Halep, avanti 4-3 e servizio, a due passi dal sogno di una vita. Arriva il trainer per la danese, si lavora sul ginocchio, ma forse le serve di più una pausa per calmarsi… Riprende il match, riprende la lotta. Palla dopo palla, non c’è tregua. Di nuovo chance di break per Caroline, ma chiude con coraggio al volo la rumena. Non riesce però a contenere il pressing della danese, che strappa di servizio alla seconda occasione. Stremate, siamo 4 pari al terzo. Si avanza solo di nervi, è saltato tutto, non c’è più tattica o tecnica, serve solo forza e coraggio. Wozniacki sale 5-4, ora tutta la pressione è su Halep. 30 pari, nel momento di massima tensione arriva il punto più bello del match. Halep comanda, Wozniacki rimette tutto. Da metri fuori del campo trova un cross di rovescio clamoroso che inverte lo scambio, e chiude in avanzamento. E’ match point! Simona prova a spingere, ma Caroline continua a rimettere ogni palla, ed alla fine Halep sbaglia un dritto, stremata. Crolla a terra la danese, piange. Dopo tre ore di lotta, ma soprattuto una carriera spesa a rincorrere una pallina a caccia della gloria, arriva il momento di Caroline, quello che sogna da tutta una vita. Torna numero 1, ma finalmente vince uno Slam. Finalmente potremo chiamarla campionessa. Tanta amarezza per Simona, ma il suo momento arriverà.

Marco Mazzoni

@marcomazz

La partita punto per punto



GS Australian Open S.Halep [1] S.Halep [1] 6 6 4 C.Wozniacki [2] C.Wozniacki [2] 7 3 6 Vincitore: C.Wozniacki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S.Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 C.Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S.Halep 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 C.Wozniacki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 S.Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 C.Wozniacki 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 S.Halep 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 C.Wozniacki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 S.Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C.Wozniacki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S.Halep 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 C.Wozniacki 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 S.Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C.Wozniacki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S.Halep 0-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C.Wozniacki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S.Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C.Wozniacki 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S.Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 1-3* 1-4* 2*-4 2*-5 2-6* 6-6 → 6-7 S.Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 C.Wozniacki 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S.Halep 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C.Wozniacki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 4-5 S.Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 C.Wozniacki 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S.Halep 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 C.Wozniacki 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 S.Halep 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 C.Wozniacki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 S.Halep 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 C.Wozniacki 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

I present you one of Caroline Wozniacki's most memorable points of her career. And there we have it. She is a Grand Slam champion. #AusOpen pic.twitter.com/CPAHncQ3nJ — José Morais (@ZezeAM) 27 gennaio 2018