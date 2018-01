Hyeon Chung e lo stato avanzato delle sue vesciche

Hyeon Chung, la grande sorpresa di questo Australian Open, arrivato alle semifinali dopo aver battuto Alexander Zverev e Novak Djokovic, è stato costretto a ritirarsi durante l’incontro con Roger Federer a causa di una vescica ai piedi, che era già in uno stato avanzato.

“Aveva delle bolle una sull’altra. Abbiamo provato a tagliare la pelle, ma era “carne cruda”. Poi abbiamo provato a fargli delle iniezioni per sopportare il dolore, ma sfortunatamente non ci siamo riusciti “, ha detto il suo manager.

Le parole di Chung: “Penso di aver fatto la cosa giusta ritirandomi. Se avessi continuato a giocare male non sarebbe stato bello per il pubblico presente. Sono felice di aver raggiunto le semifinali, non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo.

Mi facevano molto male, il dolore era intenso. Ora non riesco praticamente più a camminare.”