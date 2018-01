Australian Open Juniores: Elisabetta Cocciaretto in semifinale “Sicuramente il più bel compleanno che abbia mai festeggiato!”

Elisabetta Cocciaretto : “Sicuramente il più bel compleanno che abbia mai festeggiato! Ho spinto molto bene fino al 3-0 nel secondo set, giocando un ottimo tennis devo dire, poi lei ha preso confidenza nei colpi ed ha cominciato a tirare molti winner ma io ho sono rimasta calma, ho continuato a fare il mio gioco ed ho portato a casa la partita. Sono contenta e soddisfatta di me stessa: un anno fa ero a Tirrenia infortunata, oggi ho vinto nei quarti agli Australian Open. Orgogliosa di essere paragonata a giocatrici così forti come Sara Errani”.

“Sono stata ferma per un anno e mezzo per dei seri problemi alla schiena che all’inizio sono stati sottovalutati. Questo infortunio grave però mi ha aiutato a crescere ed a maturare. Ripensando a quelle giornate ed al momento che sto vivendo ora non posso che essere contenta e fiera. Diciamo che me lo merito perché da una situazione molto difficile sono riuscita a rialzarmi”.

Il 90% delle grandi tenniste sono passate per i tornei junior e hanno fatto strada negli Slam. Ne sono consapevole però che non tutte poi sono competitive, ne ho parlato con la Serra Zanetti, ma anche con la Camerin e la Garbin. Per raggiungere certi traguardi anche da pro ci vuole soprattutto continuità. Una top 25 è quella che dà il massimo in campo e fuori, in partita e in ogni colpo in allenamento. E alla quale le rinunce non pesano”.

“Non è ancora finita ma ringrazio tutti quelli che mi seguono e mi supportano: il mio team, il mio coach, lo staff di Tirrenia, il dentista, tutti quelli che mi hanno aiutato nella mia carriera, che sta cominciando ora praticamente. Sono molto contenta”.

Il match vinto di secondo turno