Match For Africa: Il prossimo 05 Marzo Roger Federer sfiderà Jack Sock a San Jose

Roger Federer, numero due del mondo e ancora in lotta per il titolo dell’Australian Open – giocherà la semifinale venerdì – parteciperà ad un incontro di solidarietà il prossimo 5 marzo a San José nel “Match For Africa”, in quello che sarà la prima volta di Roger nella cosiddetta ‘Bay Area’ degli Stati Uniti.

“Non vedo l’ora di andare in un posto dove non sono mai stato e spero di essere in grado di aiutare a riempire il padiglione”, ha detto lo svizzero naturalmente contento dell’iniziativa. “È sempre strano per me, a 36 anni, andare in qualche posto per la prima volta, ma sono emozionato allo stesso tempo”, ha chiarito.

Federer conosce già chi sarà il suo avversario: Jack Sock, numero otto ATP, che si rivela essere una scelta logica considerando che è il numero uno americano.