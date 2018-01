Australian Open, Fabio Fognini si ferma agli ottavi di finale. L’azzurro viene sconfitto agevolmente da Tomas Berdych

Si è conclusa agli ottavi di finale l’avventura di Fabio Fognini agli Australian Open 2018. Il tennista ligure, autore di una buona prestazione, è stato infatti battuto da Tomas Berdych col punteggio conclusivo di 6-1 6-4 6-4 in due ore e 8 minuti di gioco. Niente da fare dunque per l’italiano, mai realmente convinto fino in fondo di poter tener testa al ceco in maniera concreta e costante nel corso di tutto l’incontro. Con questo risultato ottenuto in terra oceanica, a meno di sorprendenti acuti dalle retrovie, il ligure sopravanzerà in classifica sino alla 22esima posizione del ranking. Nonostante non sia riuscito ad emulare il quarto di finale di Cristiano Caratti del 1991, “Fogna” è stato ugualmente bravo ad eguagliare il suo miglior risultato raggiunto a Melbourne nel non poi così lontano 2014. Nota di merito a Tomas Berdych, protagonista di un match convincente e di una prima settimana giocata a livelli altissimi. Il ceco, giunto al settimo quarto di finale in carriera a Melbourne, se la vedrà al prossimo turno contro il vincitore del match tra Roger Federer e il sorprendente Marton Fucsovics.

PRIMO SET

Fabio Fognini inizia male e, tanto per cambiare, perde il suo primo turno di battuta nel match così come accaduto in tutti gli altri incontri disputati a Melbourne. Dopo l’avvio a rilento, l’azzurro è già costretto ad inseguire il ceco nel punteggio. Operato il break da Berdych nel corso del secondo game, il numero uno d’Italia si procura e non trasforma dapprima due chance di controbreak nel gioco successivo, poi anche nel quinto non si dimostra cinico abbastanza per riprendersi il maltolto. Berdych, dal canto suo, gioca in maniera efficace e solida col servizio, rintuzza i tentativi di rimonta dell’azzurro e prende il largo strappando nuovamente il servizio al “Fogna” nel sesto gioco del set d’apertura grazie a ben tre gratuiti dell’azzurro, a cui poco prima era stata fasciata la caviglia destra. Una volta trovatosi alla battuta per chiudere i conti del parziale, il ceco ha servito divinamente e portato a casa il set col sonoro e anche bugiardo punteggio di 6-1.

SECONDO SET

Il copione a inizio secondo set non cambia. Berdych si porta avanti di un break – ottenuto a zero nel gioco inaugurale del parziale – salendo subito sul 2-0. Dopo un primo set e un avvio di secondo parziale stradominato dalla potenza e dalle bordate vincenti di Berdych, Fognini sale in cattedra e prova avvicinandosi alla riga di fondocampo ad incidere con i suoi colpi d’anticipo. L’italiano conquista tre giochi consecutivi, si assicura anche gli scambi maggiormente prolungati e sembra finalmente poter dire la sua nel match. In realtà, nonostante si lotti punto a punto, è il ceco a garantirsi il break nel settimo gioco grazie specialmente alla risposta. Dopo un game interlocutorio ai fini delle sorti del parziale, Berdych serve anche per il secondo set e senza alcun grattacapo particolare si assicura la frazione col punteggio di 6-4.

TERZO SET

Il parziale segue più o meno l’andamento del set precedente. Come al solito Fognini si fa conoscere per le sue partenze diesel, avvii che lo costringono inevitabilmente a dover rincorrere i propri avversari troppo spesso e a fare una fatica immensa, in particolare modo contro giocatori dotati di un servizio devastante come il ceco. Messo a segno da Berdych il break nel corso del terzo game, l’azzurro sorprende un po’ tutti e ricuce lo strappo nel sesto gioco sul 3-3. Rientrato inaspettatamente in carreggiata, il ligure non è in grado di operare anche il sorpasso e consegna prontamente e nuovamente la battuta al termine di un game fiume ai vantaggi. Il settimo gioco si rivelerà decisivo così come nel parziale precedente. Tomas Berdych controlla e gestisce al meglio le operazioni e archivia la pratica Fognini senza lasciare per strada neanche un set: 6-1 6-4 6-4.

CHIAVE TATTICA

Determinante il divario tra i due con la prima di servizio, maggior discriminante per raccontare questo match in cui da fondocampo il nostro Fabio si è fatto valere. Nonostante una resa identica con la seconda, stride e non poco il 49% di punti ricavati con la prima di Fognini contro il 76% del ceco. Piuttosto bassa anche la conversione di palle break del ligure, specialmente nel primo set in avrebbe potuto fare capolino in più occasioni. Le armi in più di Fognini contro Benneteau, in particolare il dritto anticipato giocato da vicino la riga di fondo e le variazioni sul tema, non hanno quest’oggi sortito gli stessi effetti del match precedente. Obiettivamente, Tomas Berdych si è dimostrato giocatore di altra caratura rispetto al francese: straripante con i suoi colpi di sbarramento da fondocampo, è riuscito a generare vincenti con entrambi i fondamentali, costringendo l’azzurro, anche più di una volta, a ricorrere agli straordinari pur di difendersi e tamponare la sua onda d’urto. L’Italia del tennis maschile lascia Melbourne a testa alta e senza troppi rammarichi.

Luca Fiorino