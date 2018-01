Australian Open: Il programma completo di Lunedì 22 Gennaio. Fabio Fognini in piena notte italiana. Roger Federer giocherà di giorno

Al quarto incontro Roger Federer giocherà durante il giorno! Il 36enne campione uscente del titolo australiano, affronterà l’ungherese Marton Fucsovics nel terzo incontro della sessione diurna alla Rod Laver Arena, dopo due duelli femminili.

Federer non gioca una sessione diurna in questo torneo dal secondo turno del 2017, l’unico incontro verso il titolo che giocò con il sole.

Novak Djokovic, che ha giocato solo una volta (con 40 gradi) alla Rod Laver Arena nel 2018, giocherà la sessione serale, contro il sudcoreano Hyeon Chung.

Rod Laver Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. M.Keys vs C.Garcia

Non prima delle 03:00

2. S.Hsieh vs A.Kerber

Non prima delle 05:00

3. M.Fucsovics vs R.Federer

Rod Laver Arena – Ora: 09:00 (ora locale: 19:00)

1. N.Djokovic vs H.Chung

2. B.Strycova vs K.Pliskova

Margaret Court Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. L.Chan / A.Sestini Hlavackova vs H.Chan / K.Srebotnik

2. F.Fognini vs T.Berdych

3. V.Golubic / N.Stojanovic vs T.Babos / K.Mladenovic

Non prima delle 07:00

4. S.Halep vs N.Osaka

Hisense Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. T. Enqvist / T. Woodbridge vs W. Ferreira / G. Ivanisevic

2. L.Kubot / M.Melo vs R.Ram / D.Sharan

3. B.Mclachlan / J.Struff vs P.Carreno Busta / G.Garcia-Lopez

4. D.Thiem vs T.Sandgren

Show Court 2 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. H.Podlipnik-Castillo / A.Vasilevski vs M.Daniell / D.Inglot

2. B.Krejcikova / K.Siniakova vs E.Makarova / E.Vesnina

TBD

4. L.Chan / J.Murray vs S.Sanders / M.Polmans

5. S.Stosur / S.Groth vs E.Makarova / B.Soares

Show Court 3 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. G.Dabrowski / Y.Xu vs S.Aoyama / Z.Yang

2. P. Cash / M. Woodforde vs M. Bahrami / F. Santoro

3. R.Bopanna / E.Roger-Vasselin vs O.Marach / M.Pavic

4. J.Larsson vs M.Middelkoop

5. D. Hantuchova / M. Navratilova vs L. Davenport / I. Majoli

Court 5 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. R. Molleker vs T.Mu

2. D.Vismane vs L.Bencheikh

3. A.Marshall / L.Mays vs S. Park / M.Sawangkaew

4. H.Gaston / C.Tabur vs J. De Jong / Y.Erel

Court 7 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. S.Fomin vs I.Gimenez

2. G.Da Silva Fick vs E.Cocciaretto

3. J.Angele / D.Wenger vs W. Hann / T. Schoolkate

4. W.Marek / C. Tseng vs T. Bosancic / G. Loffhagen

5. A. Nagata / M.Uchijima vs E.Cocciaretto / S. Nahimana

Court 8 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. R. Hijikata vs M. Pucinelli De Almeida

2. A. Poulos vs N. Sato

3. A. Noel vs M. Dalakishvili

4. Y.Naito / N. Sato vs Y. Mansouri / D.Parry

5. V. Apisah / L.Sun vs H. Black / C. Gauff

Court 13 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. W.Marek vs C.Chin

2. L.Sun vs N. Mossmer

3. K.Berankova / A.Hertel vs V.Morvayova / N.Radisic

4. T. Machac / O. Styler vs I.Gimenez / S. Sridhar

Court 19 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. D. Baird vs J. De Jong

2. T. Boyer vs M.Miladinovic

3. C. Burel / Q. Zheng vs O.Orpana / D.Vukovic

4. J. Garland / H.Sato vs O. Gadecki / M. Smith

5. D. Ajdukovic / M.Miladinovic vs A.Mchugh / T. Skatov

Court 20 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. H. Wong vs Y.Naito

2. M. Kawamura vs X.Wang

3. D. Frayman vs H. Sakatsume

4. N. Tajima / A.Zakharov vs R. Hijikata / T. Ichikawa

5. L.Bencheikh / M. Kawamura vs V. Dema / M.Kostyuk

Court 22 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. T. Ichikawa vs C. Tseng

2. R. Ho vs S.Baez

3. L. Musetti / G. Zeppieri vs J. Court / A. Crnokrak

4. A. Fenty / W. Woodall vs R. Ho / T.Mu