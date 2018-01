Prima volta nella storia di due italiani negli ottavi agli Australian Open. Non accadeva in uno Slam dal Roland Garros 1976

Per la prima volta dal Roland Garros 1976 due italiani raggiungono gli ottavi in uno stesso Slam.

Gli ultimi a riuscirci prima di Andreas Seppi e Fabio Fognini furono Barazzutti e Panatta, con il successo poi di Adriano in quella magica edizione parigina del 1976.

L’Italia complessivamente porta due giocatori negli ottavi di uno Slam al maschile, come dicevamo, per la prima volta in Australia dopo le due a Wimbledon (1949-50) e le 14 al Roland Garros.

Fognini poi dopo 4 anni torna negli ottavi a Melbourne.

E’ il quarto ottavo di finale Slam in carriera per Fabio. Dopo Roland Garros 2011 dove raggiunse i quarti di finale, Australian Open 2014 e Us Open 2015.