Maria Sharapova e l’impatto sulle persone: “Il tennis è uno sport molto individualistico e tendiamo a dimenticare queste cose”

Maria Sharapova si è qualificata per il terzo turno dell’Australian Open e in conferenza stampa ha risposto ad alcuni argomenti che spesso in questi ultimi due anni sono usciti allo scoperto. Vale a dire delle frequenti esternazioni che i suoi colleghi hanno avuto su di lei negli ultimi due anni.

“Recentemente ho imparato che tutti hanno un’opinione su di me. Non tutti possono essere d’accordo con il mio modo di essere. Ci sono molti modi diversi di vedere le cose. Dobbiamo accettarlo. Queste sono cose normali “, ha confessato Maria.

La trentenne russa dichiara che solo da un po’ di tempo ha realizzato l’impatto che il suo comportamento aveva sulle altre persone: “Quando ero più giovane non avevo la minima idea dell’impatto che avevo sugli altri. Il tennis è uno sport molto individualistico e tendiamo a dimenticare queste cose … “