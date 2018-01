Australian Open, Lorenzo Sonego da crepacuore: successo su Haase e prima vittoria in uno Slam

La magia della prima volta in una notte da brividi. Lorenzo Sonego vince il match più prestigioso e pazzo della sua giovane carriera e si regala il primo successo in un Major. L’azzurro annichilisce un inerme Robin Haase col punteggio di 6-3 7-5 6-7(6) 7-5 e approda al secondo turno degli Australian Open in una partita sconsigliata ai deboli di cuore. Tra genio e sregolatezza, frenesia e attributi cubici, il tennista piemontese rischia di fare harakiri ma finisce per chiudere i conti all’ottavo match point. Un incontro indescrivibile in quanto ad intensità, emozioni e follia, in cui Lorenzo Sonego ha letteralmente dominato sotto ogni aspetto l’olandese: nel gioco, costringendolo a suon di comodini di dritto ad assumere un atteggiamento remissivo, e nella personalità. Dopo la cavalcata straordinaria nelle qualificazioni, Sonego non si accontenta e grazie a questo primo successo Slam entrerà in top 200. Un altro prezioso traguardo raggiunto dall’azzurro in una nottata indimenticabile.

Al secondo turno sfiderà uno tra Richard Gasquet o Blaz Kavcic.

PRIMO SET

La partenza di Sonego è zoppiccante. Pronti e via, il torinese cede il turno di battuta con un gratuito di dritto. L’olandese consolida il break di vantaggio ed ha la possibilità di passare 4-1 e servizio. A questo punto l’azzurro neutralizza la palla break servendo in maniera incisiva e si va a prendere il controbreak alla quarta chance utile con una personalità invidiabile e un paio di dritti fulminanti, di cui uno letale sul lungolinea in risposta e l’altro con uno sventaglio terrificante. Da questo esatto istante il piemontese diventa inarrestabile sia da fondo che con la battuta, sfodera una prestazione da top 20 e chiude il set d’apertura 6-4 con un parziale di 5 game consecutivi.

SECONDO SET

Robin Haase è impreciso e appare sottotono, non trova le misure del campo e soffre l’esuberanza di Sonego. Nonostante ciò il match risulta essere equilibrato anche se i valori in campo sono totalmente ribaltati. Il ranking e la paura non si fa sentire neanche nel decimo game quando l’olandese ha a sua disposizione due set point in risposta ma deve arrendersi al coraggio di Sonego che col dritto fa i buchi per terra. Il successivo game racchiude l’essenza del campioncino in erba. Dopo aver sbrogliato una situazione piuttosto delicata in precedenza, Sonego mette il pilota automatico e ottiene il break grazie ad una volée istintiva e paurosa per velocità d’esecuzione e riflessi. Chiamato ad archiviare la pratica, il piemontese risponde presente e rifila un diritto inside-out vincente al malcapitato Haase che vale il 7-5.

TERZO SET

È il set della follia, dove l’impossibile diventa possibile. Nel terzo gioco l’azzurro non capitalizza due palle break, di cui una annullata da Haase da giocatore di razza. Si procede on serve senza troppi grattacapi da ambo le parti, quantomeno sino al decimo game in cui Sonny perde il dritto ma trova nello smash la sua risorsa in più ribaltando un pericoloso 15-30. Due turni di servizio sul velluto sia per l’uno che per l’altro ed inevitabile tie-break a decretare le sorti del parziale. L’italiano gioca divinamente, piazza due minibreak consecutivi sfruttando dapprima un rovescio sballato di Haase in uscita dal servizio e poi affidandosi al suo poderoso dritto. Nella situazione di punteggio di 4-1 Sonego, l’azzurro trova gloria anche col rovescio lungolinea e con un passante micidiale. I matchpoint sono 5, perlopiù consecutivi. Se ne va il primo, sfuma anche il secondo grazie ad un miracolo in corsa di Haase, via via sino al 6-6. Tradito dalla fretta e dal dritto, l’azzurro subisce un parziale di 7 punti di fila. L’olandese scombina i piani, rovina la festa e porta incredibilmente Sonego al quarto set.

QUARTO SET

La partita potrebbe girare, vuoi per pedigree, vuoi per inesperienza di Sonego. Giusto invece utilizzare il condizionale perché il copione non cambia, Haase continua ad essere remissivo mentre Sonego litiga con se stesso e attraversa un piccolo momento di annebbiamento che di fatto viene ben mascherato dal servizio. Nel quarto game arriva il break del torinese: prima chance di allungo mancata dopo una risposta sbagliata nel tentativo di prendere subito in mano l’iniziativa e seconda colta al volo grazie a un doppio fallo di Haase e alla successiva risposta nei piedi del giocatore di The Hague. Sonego conserva gelosamente il break di vantaggio, serve per il match sul 5-3 ma inizia ad accusare un po’ di crampi. Nel momento della verità, Sonny non capitalizza altri due matchpoint – siamo giunti a quota 7 – e offre palla break al suo avversario. Il sogno rischia di diventare un incubo: rovescio vincente di Haase e tutto da rifare per l’azzurro. Lorenzo non molla un centimetro, spara le ultime cartucce e si gioca tutte le proprie carte nel 12esimo game. Dal rassicurante 40-15, l’olandese si incarta, commette doppio fallo ed è costretto a capitolare. Lorenzo Sonego si assicura set e match e approda al secondo turno degli Australian Open nella maniera più insensata e folle possibile.

CHIAVE TATTICA

Match a lungo studiato a tavolino con coach Gipo Arbino. L’azzurro è stato bravo ad incidere e spingere verso il dritto di Haase, obbligandolo a giocare una partita molto conservativa e con pochi rischi presi. L’olandese ha infatti sempre dato l’impressione di non poter far male in alcun modo e di aspettare invano il calo di rendimento del proprio avversario. Il timing perfetto col diritto di Sonego non ha inoltre permesso ad Haase di leggere mai la direzione del colpo – che fosse una soluzione anomala o a sventaglio – né le smorzate giocate dall’italiano. Andando a trovare il pelo nell’uovo, è doveroso sottolineare come Sonego abbia palesato una naturale disabitudine nel giocare incontri di questo livello. Esperienze come queste serviranno in futuro per gestire i momenti chiave del match con maggior freddezza e meno frenesia. La strada è ancora lunga ma il potenziale tecnico, fisico e mentale non lasciano indifferenti.

