Bernard Tomic dopo la sconfitta contro Lorenzo Sonego agli Australian Open: “Conterò i soldi, questo è tutto ciò che farò. Conterò i miei milioni “

Bernard Tomic fa sempre parlare di se e anche quest’oggi dopo la sconfitta contro Lorenzo Sonego nel turno decisivo delle qualificazioni degli Australian Open e dopo praticamente non aver giocato il primo set, in prede alla sua follia tennistica ha parlato in maniera decisamente fuori dalle righe.

Tomic ha risposto sarcasticamente ai giornalisti che gli hanno chiesto dove sarebbe andato dopo la sconfitta: “Conterò i soldi, questo è tutto ciò che farò. Conterò i miei milioni”, ha detto.

“Provate a fare ciò che ho fatto io [in campo nella mia carriera]. Ciao ciao.”

Bernard mancherà per la prima volta dal 2008 il suo appuntamento con il Main Draw degli Australian Open.

Tomic crollerà ulteriormente in classifica dato che lo scorso anno conquistò il terzo turno a Melbourne.