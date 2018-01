Addio alla Svizzera per Rebeka Masarova. Giocherà per la Spagna

Rebeka Masarova d’ora in poi difenderà i colori della Spagna e non più quelli della Svizzera.

La 18enne ormai ex elvetica, vittoriosa del Roland Garros juniores nel 2016 e semifinalista nello stesso anno a Gstaad al suo primo torneo del circuito maggiore, ha ottenuto il diritto di giocare per il paese della madre.

Una notizia che già da tempo era nell’aria e che la Federazione elvetica non ha potuto fare altro che confermare, senza precisare le ragioni della separazione dalla talentuosa giocatrice.

Dai rumors però pare che le relazioni negli ultimi anni tra il clan della giovane tennista (il cui padre è slovacco) e la Federazione elvetica non sono sempre stati buoni.