Australian Open: Il programma dell’ultima giornata di qualificazioni. In campo Errani, Berrettini, Sonego e Caruso

Australian Open: Il programma dell’ultima giornata di qualificazioni.

Show Court 3 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1. S. Kozlov vs (17) D. Brown

2. P. Hon vs (15) I. Falconi

Court 5 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1. M. McDonald vs S. Robert

2. L. Kerkhove vs A. Kalinskaya

Court 7 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1. J. Smith vs K. King

2. (13) R. Bemelmans vs D. Lee

3. M. Bouzkova vs (16) V. Kuzmova

Court 8 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1. B. Mousley vs J. Munar

2. L. Sonego vs (29) B. Tomic

2. B. Schoofs vs I. Jorovic

Court 10 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1. D. Novak vs G. Soeda

1. D. Collins vs (18) D. Allertova

2. (3) L. Zhu vs A. Dulgheru

Court 12 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1. (4) B. Fratangelo vs (22) Q. Halys

2. (11) E. Escobedo vs (25) C. Ruud

3. (4) V. Golubic vs (14) B. Pera

Court 13 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1. (11) L. Kumkhum vs (20) S. Errani

2. V. Tomova vs A. Blinkova

3. M. Bourgue vs S. Caruso

Court 14 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1. (15) Y. Bhambri vs (26) P. Polansky

2. M. Bachinger vs A. Gonzalez

Court 15 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1.. D. King vs (27) E. Ymer

2. A. Schmiedlova vs S. Voegele

3. (5) V. Pospisil vs (28) R. Ramanathan

Court 19 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1. A. Collarini vs V. Safranek

2. M. Kostyuk vs (13) B. Krejcikova

Court 20 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1. D. Kudla vs (20) M. Berrettini

2. M. Frech vs K. Day