Pablo Carreño Busta ha vinto il Kooyong Classic

Pablo Carreño Busta ha vinto questa notte il torneo di esibizione Kooyong Classic che serve come preparazione per l’Open d’Australia 2018.

Pablo, con questo successo, diventa il secondo giocatore spagnolo nella storia a vincere questo trofeo, dopo Fernando Verdasco nel 2010 e nel 2015.

Lo ha fatto dopo aver vinto la finale con Matthew Ebden per 6-7 (6) 6-4 6-2 e non vede l’ora che arrivi il primo Grande Slam dell’anno: “Ho combattuto per tutto il torneo e sono stato aggressivo, penso che la preparazione prima di Melbourne sia stata buona”, ha detto Pablo che farà il suo debutto contro Jason Kubler, un tennista con una storia molto particolare.