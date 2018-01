La pagina degli italiani Live (ATP). Gli azzurri in campo il 12 Gennaio 2018. Nella semifinale del torneo ATP di Sydney Fabio Fognini avanti di un set e 3 a 1 nel secondo set, subisce il recupero di Medvedev ed esce di scena (Video)

Amara sconfitta per Fabio Fognini che perde l’ennesima occasione della sua carriera e si ferma in semifinale nel torneo ATP 250 di Sydney.

Il tennista ligure, alla caccia della prima finale in carriera in un torneo hard all’aperto del circuito maggiore, è stato battuto dal russo Daniil Medvedev con il risultato di 26 64 61 dopo 1 ora e 53 minuti di partita.

Nel primo set Fognini brekkava il russo nel primo ed al settimo gioco portandosi senza problemi sul 5 a 2.

Nell’ottavo gioco, proprio sul 5 a 2 Fabio, annullava la prima palla break del match e poi con un servizio vincente sul set point chiudeva la frazione per 6 a 2.

Nel secondo set l’azzurro avanti per 3 a 1, 40 pari con Daniil al servizio, cedeva la battuta nel sesto game (break subito a 30 dal 30-15) con il ligure che sulla palla break commetteva un brutto errore a rete.

Sul 3 pari il russo, dal 15-40, annullava con due servizi vincenti due palle break.

Sul 4 a 5 il ligure perdeva la concentrazione e dopo aver commesso ben tre errori gratuiti nel game, uno anche sulla palla set perdeva a 30 il turno di battuta, regalando in questo modo la frazione a Medvedev per 6 a 4.

Nel terzo set Fognini nel secondo gioco annullava, dal 15-40, ben 4 palle break una anche con un ace e in qualche modo teneva la battuta.

Sull’1 pari l’azzurro mancava una palla break, dal 40-0, commettendo un errore di diritto che finiva sul nastro.

Arrivava il passaggio a vuoto del ligure che dall’1 a 2 subiva un parziale di 8 punti a 2 con Medvedev che piazzava il break nel quarto gioco, portandosi poi sul 4 a 1.

Continuava il momento negativo di Fabio che cedeva ancora una volta la battuta nel sesto game (a 30), con il russo che piazzava una bella risposta sul break point e poi nel gioco successivo teneva il servizio a 0 e portava a casa la partita per 6 a 1.

ATP Sydney 250 | Cemento | $468.910

ATP Sydney Daniil Medvedev Daniil Medvedev 2 6 6 Fabio Fognini [4] Fabio Fognini [4] 6 4 1 Vincitore: D. MEDVEDEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 D. Medvedev 15-0 30-0 5-1 → 6-1 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 4-1 → 5-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Fognini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Fognini 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Medvedev 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Fognini 0-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1

10 Aces 35 Double Faults 357% 1st Serve % 56%34/46 (74%) 1st Serve Points Won 33/49 (67%)17/34 (50%) 2nd Serve Points Won 18/38 (47%)5/8 (63%) Break Points Saved 9/13 (69%)13 Service Games Played 1216/49 (33%) 1st Return Points Won 12/46 (26%)20/38 (53%) 2nd Return Points Won 17/34 (50%)4/13 (31%) Break Points Won 3/8 (38%)12 Return Games Played 1351/80 (64%) Total Service Points Won 51/87 (59%)36/87 (41%) Total Return Points Won 29/80 (36%)87/167 (52%) Total Points Won 80/167 (48%)

Medvedev – Fognini

84. Singles ranking 27.

11. 2. 1996 Birthdate 24. 5. 1987

right Plays right