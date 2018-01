Marion Bartoli si confessa: “Avevo perso tanto peso prima del mio virus per via del mio ex, che aveva reso la mia vita un inferno”

In un’intervista all’Equipe, Marion Bartoli ha raccontato i problemi che ha avuto negli ultimi anni.

“Avevo perso tanto peso prima del mio virus per via del mio ex, che aveva reso la mia vita un inferno. Uno stxxnzo. Quando mi sono ritirata, ero la persona più felice del mondo. Poi ho incontrato il mio vecchio fidanzato nel 2014, e ogni giorno mi diceva che ero grassa.

Ogni giorno. Quando vedeva una ragazza magra per strada, mi diceva “vedi quanto è magra e bella”. Ciò non mi ha aiutato. A causa della mia personalità, ho accettato l’inaccettabile.

Dicevo a me stessa “no, non è serio, no”, e ciò mi ha completamente distrutto. Non voglio vivere più così. È vero, avevo perso tanto peso, ero debole, e con un sistema immunitario debole, ho preso un virus in India che mi ha messo in serie difficoltà.

Ero già molto magra, ma non lo capivo purtroppo”.

“Ho ricevuto messaggi da Serena e Monica Seles. Messaggi positivi per il mio rientro.

Serena che mi dice che ho tanto coraggio mi fa piacere. Lo stesso con Monica Seles, che era il mio idolo assoluto quando ero piccola. Il fatto che mi dica “sei una campionessa di Wimbledon, qualcosa che io non ero” è eccezionale”.

“Mi alleno tanto. Quando sono al centro della Federazione, arrivo alle 9:00 e me ne vado alle 21:00.

Faccio 3-4 ore di tennis ogni giorno, 2 ore e mezza di preparazione fisica, poi recupero e trattamenti. Devo dimostrare a me stessa che sono viva.

Ci sono voluti un anno e mezzo per tornare a star bene”.

“Se inizierò da Miami, non salterò la terra. Avrò un calendario leggero con Madrid, Roma e Roland Garros.

Se non inizierò a Miami, salto la terra e giocherò Nottingham, Birmingham e Wimbledo. Non sto tornando per essere top 100. Sono stata tra le prime 20 per tutta la mia carriera, e anche in top 10.

Se a febbraio sono da top 100 e le top 30 mi fanno il cu** così, dovrò farmi domande. Torno per divertirmi, giocare i big match e divertirmi”.