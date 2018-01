Australian Open: Il Tabellone di Qualificazione femminile con tutti gli spot. Sono cinque le azzurre al via. Vinci e Errani teste di serie.

Tabellone di Qualificazione (con tutti gli spot)

(1) S. Vickery vs L. Kerkhove

T. Zidansek vs E. Hozumi

A. Kalinskaya vs V. Zvonareva

C. Buyukakcay vs (24) J. Boserup

(2) E. Rodina vs S. Sharipova

M. Zanevska vs V. Tomova

D. Chiesa vs A. Lottner

A. Blinkova vs (19) R. Vinci

(3) L. Zhu vs L. Chirico

V. Grammatikopoulou vs E. Perez

A. Dulgheru vs B. Andreescu

D. Yastremska vs (17) M. Doi

(4) V. Golubic vs F. Stollar

S. Soler-Espinosa vs M. Georges

I. Bara vs S. Karatantcheva

P. Schnyder vs (14) B. Pera

(5) Y. Wickmayer vs J. Teichmann

P. Hon vs B. Stefkova

P. Monova vs V. Ivakhnenko

B. Eraydin vs (15) I. Falconi

(6) D. Kovinic vs N. Bains

D. Collins vs I. Khromacheva

A. Muhammad vs E. Kostova

C. Zhao vs (18) D. Allertova

(7) N. Broady vs K. Von Deichmann

G. Brescia vs B. Schoofs

Y. Bonaventure vs T. Patterson

I. Jorovic vs (23) A. Rus

(8) R. Ozaki vs M. Imanishi

J. Namigata vs M. Bouzkova

C. Dolehide vs C. Perrin

M. Torró-Flor vs (16) V. Kuzmova

(9) Ar. Rodionova vs M. Kostyuk

J. Loeb vs D. Seguel

F. Liu vs R. Peterson

J. Paolini vs (13) B. Krejcikova

(10) F. Abanda vs Jia-Jing Lu

I. Wallace vs A. Schmiedlova

I. Soylu vs S. Voegele

A. Cadantu vs (22) V. Lapko

(11) L. Kumkhum vs T. Martincova

S. Jang vs D. Jakupovic

Y. Wang vs B. Haas

Jing-Jing Lu vs (20) S. Errani

(12) M. Kato vs M. Frech

S. Zhuk vs S. Tomic

K. Boulter vs K. Day

K. Birrell vs (21) X. Han