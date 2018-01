Parla Rafael Nadal dopo il ritorno in campo: “Se non fossi stato bene, probabilmente non sarei qui. Questa è sicuramente una buona notizia per me”

Ci sono sconfitte che risultano pesanti, e altre che hanno il peso di una piuma. Questo è il caso della partita di oggi di Rafael Nadal al Kooyong Classic di Melbourne, dove ha perso contro Richard Gasquet per 4-6 5-7.

Alla fine dell’incontro, il trentenne spagnolo era “molto felice di essere tornato in Australia”. “Ho avuto un lungo anno nel 2017, quindi ho iniziato questa stagione più tardi del solito. E ‘stato un buon momento per iniziare. È stato anche un buon test, un buon allenamento e questa è la cosa più importante.”

Alla domanda sulle condizioni del suo ginocchio, che l’ha costretto a rinunciare al primo torneo del 2018, il numero uno del mondo ha rassicurato i suoi tifosi: “Se non fossi stato bene, probabilmente non sarei qui. Questa è sicuramente una buona notizia per me. Il mio programma nei prossimi giorni è prepararmi al meglio per l’Australian Open “.

Ricordiamo che il primo Grand Slam della stagione inizierà lunedì prossimo, il 15 Gennaio.