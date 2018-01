Australian Open: Victoria Azarenka non ci sarà. Wild card a Alja Tomljanovic

Victoria Azarenka ha dato forfait per gli Australian Open.

L’Azarenka non ha potuto accettare la wild card degli organizzatori per la nota battaglia legale ancora in corso con l’ex compagno Billy McKeague per la custodia del figlio di un anno Leo, che al momento non può spostarsi da Los Angeles.

“Purtroppo Victoria non potrà essere in Australia quest’anno. L’Australian Open è il suo torneo preferito e tornerà a Melbourne il prossimo anno” – ha detto il direttore del torneo Craig Tiley.

La wild card dell’ex numero uno del mondo è andata all’australiana Alja Tomljanovic.