Pagelle degli italiani: week 1, Berrettini top

Cala il sipario sulla prima settimana del circuito ATP. Ecco i nostri voti ai tennisti italiani, con Berrettini e Travaglia in particolare che si sono ben distinti in quel di Doha.

Le nostre valutazioni anche sui match di Lorenzi, Fabbiano, Seppi e Cecchinato.

MATTEO BERRETTINI (ATP Doha – Qualificazioni+2T) – Voto: 7

Matteo Berrettini è stato, a nostro modo di vedere, il miglior giocatore azzurro nella prima settimana di tornei ATP.

Molto bene nelle qualificazioni a Doha, superate dopo aver battuto Broady e Marterer, e ancora meglio al primo turno contro Viktor Troicki, un giocatore davvero ostico da affrontare sul veloce.

Le quasi due ore e trenta di battaglia col serbo, però, lo hanno penalizzato agli ottavi contro Gojowczyk, ma niente paura perché Matteo ha ancora tanti anni davanti a sè. Continuare nei tornei ATP per prendere confidenza e abituarsi a questo tipo di sfide!

STEFANO TRAVAGLIA (ATP Doha – Qualificazioni+2T) – Voto: 6.5

Voto 6.5 a Stefano Travaglia. E’ vero che ha superato le qualificazioni e un turno nel tabellone principale, ma visti gli avversari affrontati (Safranek e Setkic nel tabellone cadetto, la wild card Al-Mutawa al primo turno del main draw) non ci sentiamo di alzare ulteriormente il voto. Contro giocatori alla sua portata, Stefano ha fatto il suo, vincendo in due set aiutato anche dal servizio, che gli ha fruttato tanti punti rapidi.

Chiamato alla “prova del nove” contro Guido Pella, però, “Steto” ha deluso, perdendo un match che si poteva vincere.

PAOLO LORENZI (ATP Doha – Primo Turno) – Voto: 5.5

Paolo Lorenzi lotta come un leone, ma ormai non è più una novità. Contro Gael Monfils le occasioni non sono mancate, specialmente nel set decisivo, ma purtroppo la fortuna non è girata nel verso giusto. Appena al di sotto della sufficienza, voto 5.5 per il numero 43 ATP.

THOMAS FABBIANO (ATP Doha – Primo Turno) – Voto: 5

Insufficiente la prova di Fabbiano a Doha. Quella con Nikoloz Basilashvili era una sfida da vincere, sia per la crisi di risultati del georgiano che per il 2017 non terminato nel migliore dei modi dall’azzurro. Risultato di 6-4 6-3 per Basilashvili, parziale troppo netto viste le sole 14 posizioni di differenza in classifica tra i due.

ANDREAS SEPPI (ATP Doha – 2T Qualificazioni) – Voto: 5

Il Seppi di un tempo non avrebbe mai perso contro Mirza Basic. L’altoatesino ha superato Calvin Hemery al primo turno di qualificazioni, poi si è arreso al bosniaco al tiebreak del terzo set. Tanta sofferenza, nemmeno l’ingresso in tabellone da lucky loser e allora valigie pronte per il prossimo torneo: a testa alta, riprenditi Andreas!

MARCO CECCHINATO (ATP Pune – Primo Turno) – Voto: 5

Purtroppo ne siamo a conoscenza: al di fuori della terra battuta, Marco Cecchinato riesce difficilmente a dire la sua. Il palermitano, che non giocava sul veloce addirittura dagli US Open, si è presentato poco preparato all’impegno contro Pierre Hugues-Herbert e ha perso in tre set.

Prossimamente le qualificazioni a Melbourne, poi di nuovo sulla terra…

Lorenzo Carini