Lemon Bowl 2018: Il Derby romano va a Rapagnetta. Tyra Grant domina L’Under 10 Femminile. Tammaro e Belluomini Campioni Under 14

Anche la trentaquattresima edizione del Lemon Bowl va in archivio. Un sole meraviglioso ha illuminato i campi del New Penta 2000, dove nella giornata odierna si sono disputate le otto finali. Conferme e colpi di scena hanno reso magica anche questa giornata, impreziosita da un pubblico calorosissimo che ha accompagnato ogni singolo ‘15’ delle piccole promesse del futuro.

Under 10, trionfo Grant. Un ciclone si è abbattuto su Roma. La piccola Tyra Grant ha sconfitto Carla Giambelli con il punteggio di 6-4 6-2, a coronamento di un torneo straordinario. “Sono molto entusiasta”, ha dichiarato al termine del match, “ho sentito un po’ di pressione solo all’inizio e per questo motivo ho commesso qualche doppio fallo di troppo. Dedico questa vittoria ai miei nonni, che raggiungerò presto a Vigevano”. La finale maschile è stata dominata dal romeno Yannik Alexandrescu, che ha lasciato solo cinque game a Claudio Paolini. 6-3 6-2 il risultato finale.

Under 12, trionfano Rapagnetta e Barbarossa. Daniele Rapagnetta si laurea campione nella categoria under 12, battendo in finale l’acerrimo rivale Giorgio Gatto. Il primo set scorre molto velocemente e si chiude con il punteggio di 6-1. Nel secondo parziale cresce notevolmente il gioco di Gatto che riesce ad issarsi sino al tie break per poi cedere 7-6. “E’ stato un match dalle mille sfumature. Conosco bene Giorgio e per questo sapevo sarebbe stata una sfida complicata”, le sue parole a caldo. “Sono cresciuto di livello a metà del secondo set, soprattutto grazie al rovescio che mi ha regalato molti punti oggi”. Reginetta della categoria under 12 è, invece, Nadin Barbarossa. L’atleta del Villa Carpena ha sconfitto Elisa Vincenti 6-2 6-1 dimostrando di avere, oltre ai colpi, anche la giusta attitudine per vincere questo tipo di partite.

Under 14, Tammaro supera Scotuzzi. Grande battaglia quella che ha decretato il campione nella categoria under 14 maschile. Ad imporsi è stato Mariano Tammaro, tesserato per il Tc Napoli, che ha superato Federico Scotuzzi per 4-6 6-4 6-4. “Ho dovuto lottare molto”, ha dichiarato emozionato al termine della gara, “Federico è davvero forte. Ho dovuto dare tutto me stesso per recuperar il break nel terzo set ma alla fine ce l’ho fatta”. In campo femminile si aggiudica il titolo di campionessa Emma Belluomini, che in un match altalenante e pieno di colpi di scena è riuscita a superare con il punteggio di 7-5 5-7 6-4 Irina Michela Furtuna.

Luca Sbrascini e l’importanza del raduno FIT. A partire dal 2 gennaio, simultaneamente allo svolgersi del torneo, si è tenuto presso i campi del New Penta 2000 il raduno della FIT per i ragazzi classe 2006. Presente il tecnico federale Luca Sbrascini. “Bilancio positivo sotto ogni punto di vista. Stiamo riuscendo a coniugare l’attività agonistica con quella di allenamento creando una routine alla quale i ragazzi devono abituarsi. Siamo molto soddisfatti”, ha dichiarato Sbrascini. “Ringrazio ancora una volta il direttore del torneo Paolo Verna e il presidente del Comitato Regionale Lazio, Roberto Commentucci, per averci dato la più ampia disponibilità”.

Appuntamento all’edizione 2019.

RISULTATI FINALI

Under 8 maschile. Andrea d’Alberto d. Zeno Roveri 6-4 6-0

Under 8 femminile. Sara Brescini d. Elisabetta Bucci 6-2 6-3

Under 10 maschile. Yannik Alexandrescu d. Claudio Paolini 6-3 6-2

Under 10 femminile. Tyra Grant d. Carla Giambelli 6-4 6-2

Under 12 maschile. Daniele Rapagnetta d. Giorgio Gatto 6-1 7-6

Under 12 femminile. Nadine Barbarossa d. Elisa Vincenti 6-2 6-1

Under 14 maschile. Mariano Tammaro d. Federico Scotuzzi 4-6 6-4 6-4

Under 14 femminile. Emma Belluomini d. Irina Michela Furtuna 7-5 5-7 6-4