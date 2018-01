WTA Hobart: Il Tabellone Principale. Zhang e Mertens sono le prime due teste di serie

WTA Hobart International | Cemento | $250.000

(1) Zhang, Shuai vs Linette, Magda

(WC) Bouchard, Eugenie vs Sabalenka, Aryna

Putintseva, Yulia vs Osaka, Naomi

Babos, Timea vs (5) Tsurenko, Lesia

(4) Cornet, Alizé vs Buzarnescu, Mihaela

Qualifier vs Friedsam, Anna-Lena

Qualifier vs Pliskova, Kristyna

Riske, Alison vs (8) Siniakova, Katerina

(7) Maria, Tatjana vs Vekic, Donna

Vondrousova, Marketa vs Vikhlyantseva, Natalia

(WC) Fourlis, Jaimee vs Qualifier

Qualifier vs (3) Cirstea, Sorana

(6) Begu, Irina-Camelia vs Qualifier

Lepchenko, Varvara vs Barthel, Mona

Haddad Maia, Beatriz vs (WC) Cabrera, Lizette

Qualifier vs (2) Mertens, Elise