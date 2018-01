Lemon Bowl 2018: Il Main Draw entra nel vivo. Alexandrescu e Loioli vincono e convincono. Claudio Panatta e L’Aspetto Mentale

Il Lemon Bowl 2018 inizia ad entrare nel vivo. Giornata fredda e ventosa, che però non ha impedito ai ragazzi ancora rimasti in gara di disputare i loro incontri validi per gli ottavi di finale. Presente, come sempre, il pubblico delle grande occasioni.

Claudio Panatta: “I risultati arrivano con la giusta attitudine”. Presente sui campi del New Penta 2000 anche l’ex top-50 Claudio Panatta, che ha espresso alcune considerazioni sui piccoli campioni del futuro. “Anche oggi ho avuto modo di vedere qualcosa di interessante. Alcuni ragazzi sono molto piccoli ed è difficile fare particolari valutazioni. La mentalità è tutto in questo sport e ritengo sia su questo aspetto che vada fatta la maggior parte del lavoro”. Tecnica e non solo per formare i ragazzi del futuro. “Gli allenatori italiani non hanno bisogno di grandi consigli. Ciò che ripeto sempre ai miei allievi è di divertirsi, essere corretti in campo e dare sempre e comunque il massimo”.

Under 10, Alexandrescu spietato. Senza storia l’incontro valido per la categoria under 10 maschile fra il romeno Yannik Alexandrescu e l’azzurro Lorenzo Mascetti, della Capanno Tennis Academy. 6-0 6-0 il risultato finale, con il piccolo Yannik che ha dimostrato ancora una volta di avere i numeri giusti per aggiudicarsi il titolo. Stesso punteggio con il quale Tyra Grant, allieva di Riccardo Piatti, ha regolato Martina Cerbo

Under 12, bene De Marchi e Cambria. Andrea De Marchi vince e convince. Il giovane atleta dell’ASD Junior Palocco, allievo di coach Alessandro Galli, ha avuto la meglio del bulgaro Roben Gavani 6-2 6-3. “Ho dovuto affrontare un avversario difficile – le sue parole – con un dritto mancino molto insidioso. Sono stato bravo a giocargli spesso sul rovescio e alla fine è andata bene”. L’incontro del giorno è andato in scena sul campo numero 4 dove dopo quasi tre ore di gioco la siciliana Teresa Cambria è riuscita a superare la pur brava Greta Petrillo con il punteggio di 6-4 4-6 6-4. Emozionata a fine gara la piccola Teresa. “E’ stata una partita difficile ma mi sono divertita molto. Sono contenta per me e per coach Visalli del Circolo del Tennis e della Vella di Messina che mi segue sempre”.

Under 14, avanzano Loioli e Tammaro. Ottima prestazione della laziale Claudia Loioli, seguita dal papà e dal tecnico nazionale Silvano Papi, che ha sconfitto 6-2 6-4 la toscana Margherita Calvani. “E’ stata una sfida complicata. C’è stato un momento particolare in cui ho capito che avrei potuto vincere la partita, recuperando un game in cui ero sotto 0-40. Sono molto soddisfatta”. Tennis di alto livello anche quello mostrato da Mariano Tammaro, che ha lasciato appena 5 game a Sergio Bedini.