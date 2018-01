Hopman Cup: Kerber e Zverev eliminano il Canada (Video)

Continua la settimana positiva della Germania alla Hopman Cup 2018.

Il torneo d’esibizione a squadre, in corso di svolgimento a Perth fino al 6 gennaio prossimo, sta già regalando i primi verdetti: il match Germania-Canada, disputatosi questa mattina alle 3 ora italiana, ha già sancito l’eliminazione con un turno d’anticipo della squadra composta da Pospisil e Bouchard mentre Kerber e Zverev si avvicinano sempre più alla finale in programma sabato.

Non c’è stata storia tra la formazione teutonica e quella nordamericana. Angelique Kerber ha portato il primo punto alla Germania senza particolari difficoltà, superando una spenta Bouchard con un severo 6-1 6-3. A chiudere i conti ci ha pensato, poco più tardi, il giovane classe ’97 Alexander Zverev, che ha lasciato per strada sei giochi contro Vasek Pospisil.

A risultato acquisito, ecco anche il definitivo 3-0 per la Germania con il successo nel doppio misto in due tiebreak, terminati entrambi in favore di Kerber/Zverev per cinque punti a due.

GERMANIA b. CANADA 3-0

Angelique Kerber (GER) b. Eugenie Bouchard (CAN) 6-1 6-3

Alexander Zverev (GER) b. Vasek Pospisil (CAN) 6-4 6-2

Angelique Kerber/Alexander Zverev (GER) b. Eugenie Bouchard/Vasek Pospisil (CAN) 4-3(2) 4-3(2)

CLASSIFICA GRUPPO A

Germania 2W 0L

Australia 1W 0L*

Belgio 0W 1L*

Canada 0W 2L

*una partita in meno

Lorenzo Carini