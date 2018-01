Alize Cornet parla dell’argomento Sponsor: “Penso Lacoste abbia bruciato tutto il suo denaro su Novak Djokovic. E non ha giocato per tutto l’anno, quindi ottimo investimento!”

Nel 2017 non solo Elena Vesnina, ma anche Alizè Cornet non veste più magliette e gonnelline Lacoste.

La Cornet ha parlato dell’argomento sponsor: “Penso Lacoste abbia bruciato tutto il suo denaro su Djokovic. E non ha giocato per tutto l’anno, quindi ottimo investimento! Congratulazioni ragazzi!”

Su Twitter la francese ha voluto chiarire meglio il pensiero in risposta al giornalista Ben Rothenberg: “Chiaramente era ironico Ben, non penso che dovresti prendere soltanto questo dalla conversazione di 15 minuti che abbiamo avuto.

Nessuna offesa a Lacoste o Novak che, sanno tutti me compresa, ha un valore 1000 volte superiore al mio. E sono più che entusiasta di essere con Lotto ora”.

Ricordiamo che Djokovic ha firmato un contratto di 5 anni con Lacoste nello scorso giugno.