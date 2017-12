Mikhail Youzhny durissimo sulle partite al meglio dei cinque set: “saranno cancellate solo quando qualcuno morirà in campo”

Le partite al meglio dei 5 set hanno generato diversi disaccordi. È un argomento sempre più commentato, dopo tutto è già stato discusso in modo che gli incontri di Coppa Davis si giochino solo in 3 set (dal 2018 solo nel Gruppi minori).

Alcuni sono favorevoli e altri sono contrari. Sia che si tratti di giornalisti, allenatori, giocatori o anche semplici amanti di questo sport, tutti hanno un’opinione su questo argomento.

Mikhail Youzhny, ex top 10 mondiale e attualmente classificato all’84esimo posto nella classifica ATP, ha criticato con ferocia le partite giocate in cinque set. “Le partite in 5 set sono un formato obsoleto, ma saranno cancellate solo quando qualcuno morirà in campo”, ha detto il tennista russo in un’intervista in un programma televisivo del suo paese.