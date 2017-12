Dominic Thiem conferma la collaborazione con Galo Blanco: “È un grande allenatore, molto professionale”

Dominic Thiem ha confermato ieri il suo rapporto professionale con l’allenatore spagnolo Galo Blanco, che alla fine della scorsa stagione ha finito la collaborazione con il russo Karen Khachanov.

Blanco, ex tennista, ha lavorato in passato con nomi come Milos Raonic ed Elias Ymer, tra gli altri.

Blanco, che ha un buon rapporto con la squadra tecnica di Thiem dall’anno scorso, affiancherà Gunter Bresnik, in alcuni eventi, come ad esempio accaduto al torneo di Abu Dhabi.

“È un grande allenatore, molto professionale. Conosce molto bene le sensazioni e quello che fa un giocatore di tennis quando è in campo e penso che possa aiutarmi molto sotto questo aspetto “, ha dichiarato Thiem in conferenza stampa.