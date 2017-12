Steve Darcis si fermerà per almeno tre mesi: “Se non mi fossi fermato, rischiavo di finire la carriera”

Il belga Steve Darcis soffre di un problema al tendine del gomito destro che non è stato in grado di trattare dopo diverse procedure e questo lo costringerà a fermarsi per un minimo di tre mesi. “Se non mi fossi fermato, rischiavo di finire la carriera: il tempo di inattività minimo è di tre mesi e il resto dipenderà dall’evoluzione del problema”.