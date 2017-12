I problemi di Andy Murray. Secondo l’ex coach Mark Petchey dovrebbe giocare di più sulla terra

Quando gran parte degli addetti ai lavori pensa che i giocatori infortunati che rientrano nel circuito nel 2018 dovrebbero avere come esempio Rafael Nadal e Roger Federer, ma Mark Petchey afferma che la soluzione non passa esattamente da lì.

Per l’ex allenatore di Andy Murray, che non gioca da Wimbledon a causa di un infortunio all’anca, Andy è abbastanza intelligente da tracciare il proprio percorso verso un ritorno di successo: “Per Andy, la cosa più importante a Brisbane è quella di essere al meglio fisicamente, per arrivare rapidamente al livello che più gli compete”.

“Non ho dubbi che tornerà al meglio se starà bene fisicamente. E’ in una fase in cui deve fare le cose in modo un po ‘diverso, e affrontare il problema all’anca nel migliore modo possibile. È sufficientemente attento a prendere le sue decisioni, non è giusto dire che dovrebbe guardare a ciò che Rafa e Roger hanno fatto in relazione al calendario”.

“Ha bisogno di concentrarsi solo su di lui, giocare gli eventi di preparazione del Grand Slam o perdere la parte della stagione sul veloce e giocare di più sulla terra battuta. Deve concentrarsi su ciò che gli permetterà di competere il più a lungo possibile per la vetta”, ha aggiunto l’ex allenatore.

Murray giocherà l’ATP 250 da Brisbane, in Australia, la prossima settimana come primo torneo del 2018, ma non è escluso che potrebbe optare, in caso di ulteriori problemi, ad un intervento chirurgico all’anca che gli farebbe perdere la prima parte dell’anno.

Camillo Santini