25 volte…Buon Natale! Le dediche natalizie scritte per Livetennis da 25 tenniste

Abbiamo chiesto a gran parte delle tenniste intervistate quest’anno, di scrivere per noi i loro auguri di Natale: non abbiamo dato loro alcuna indicazione particolare se non quella di completare la frase “Buon Natale a….” in modo da raccogliere pensieri e dediche il più possibile spontanee. Ne è venuto fuori un mosaico di auguri molto variegato, graffiti dedicati a persone familiari e non, a gruppi di persone, ma ritroviamo anche pensieri estemporanei ispirati da questo periodo di festa. Il caso ha voluto che ci abbiano risposto in 25, il numero più adatto al Natale. Un numero “speciale” per 25 ragazze che hanno espresso pensieri “normali”, come qualsiasi altra loro coetanea, accomunate dall’amore per il tennis, in un abbraccio virtuale in cui, per una volta, non conta il ranking. A questo punto…buona lettura! Colgo l’occasione per augurare buon Natale a tutta la redazione di livetennis, che ho avuto modo di apprezzare, in questi mesi, professionalmente e umanamente. Ma soprattutto tanti auguri a tutti gli utenti di livetennis che con i loro commenti rendono questo sito un luogo libero e indispensabile per chi vive anche di tennis!

Antonio De Filippo

Aleksandra Krunic

Auguro un buon Natale a tutti i miei fans italiani! Grazie per avermi sostenuto e per aver creduto in me: speriamo che il 2018 porti dei bei risultati! Auguro a tutti coloro che mi leggono di avere buona salute e amore: quando si hanno queste due cose tutto il resto è facile!



Anastasia Grymalska

Auguri a tutti gli appassionati di tennis, a chi ci segue, soffre e alla fine gioisce, a quanti vincono e perdono nello sport come nella vita, a tutti quelli che non mollano mai. Buone feste!



Camilla Scala

Buon Natale a tutti i miei amici dell’Accademia, ai miei compagni di allenamento e ai miei due maestri. E buon Natale a quanti mi sono vicini e mi “sopportano” quotidianamente e a tutti i lettori di livetennis!



Chichi Scholl

Buon Natale a tutti i miei amici, in particolare a tutte le ragazze con cui ho giocato in doppio quest’anno. E a tutti gli appassionati e lettori di livetennis, vi auguro di passare un bel Natale e di affrontare uno splendido nuovo anno!



Claudia Franzè

Buon Natale alla mia mamma, che è dinamite e non si ferma mai; al mio papà, la mia roccia; a mia sorella, la mia migliore amica; agli amici che porto nel cuore. E buon Natale alle persone che, in un modo o nell’altro, fanno parte di questo lungo cammino!



Corinna Dentoni

Tanti auguri di buon Natale a voi, amanti del tennis…auguri agli adulti del lunedì sera che giocano per smaltire il week end; ai bambini dei primi pomeriggi, con i loro sogni nel cassetto; ai professionisti, che con il duro lavoro possano diventare grandi campioni; auguri a me, accomunata a voi dalla grande passione per questo sport… che anche quest’anno babbo Natale possa riconoscere la mia bontà e portarmi tanti bei cioccolatini!



Dalila Spiteri

Buon Natale a tutti quelli che inseguono un sogno. Buon Natale a tutti quelli che dovranno mangiare poco perché anche il 24 mattina saranno in campo. Buon Natale a tutti quei genitori che non avranno i propri figli con loro a tavola perché saranno in giro per tornei. Buon Natale a chi è riuscito a raggiungere l’obiettivo annuale ma soprattutto a chi ci proverà ancora di più l’anno prossimo. Buon Natale a tutti quei maestri che saranno in viaggio per tornei o comunque in campo a supportarci… ma soprattutto buon Natale a tutti e felice anno nuovo!



Deborah Chiesa

Buon Natale e felice anno nuovo a tutti i lettori di livetennis, a tutti gli appassionati di questo meraviglioso sport ed a tutte le persone che mi seguono con affetto! Che possiate passare delle buone feste in salute e in allegria!



Elisa Tassotti

Questa volta nessuna descrizione di tic e manie, ma solo un augurio speciale a tutti quanti voi, alle mie “tipe da tennis”, alle mie compagne, amiche e colleghe. Buon Natale a tutti i genitori, senza i quali non potremmo mai fare ciò che amiamo, ai maestri che ci guidano con passione e dedizione. A tutti gli amanti di questo meraviglioso sport tantissimi auguri di buon Natale e felice anno nuovo!



Elisabetta Cocciaretto

Oggi non devo rispondere a nessuna domanda, ma semplicemente voglio fare un augurio di buon Natale e felice anno nuovo a tutti gli appassionati che seguono questo sport e ovviamente a tutte le giocatrici e a tutti i maestri!



Federica Rossi

Vorrei fare i miei più sentiti auguri di buon Natale a tutto il mondo del tennis italiano e ovviamente ai miei familiari! Trascorrete una buona giornata in famiglia e magari, il giorno dopo, andate a fare due tiri per smaltire qualcosina!



Federica Sacco

E se scrivessi a babbo Natale? Caro babbo Natale, ti prometto che nel 2018 mi impegnerò di più e non farò arrabbiare il mio coach Lino ed i miei allenatori Marco, Antonio, Giovanni e Peppe! Come regalo per il prossimo Natale vorrei che mi portassi il segreto per rendere ancora più aggressivo e vincente il mio tennis, vorrei tante vittorie come e più di quest’anno. Scherzo ragazzi…grazie a tutti i componenti dello staff ed auguroni a tutti i lettori di livetennis!



Gaia Sanesi

Buon Natale a tutti gli sportivi che a loro modo rendono lo sport ancora più speciale. Buon Natale a tutti quelli che supportano incondizionatamente la loro squadra o giocatore. Continuate a farlo!



Giulia Pairone

Buon Natale alla mia famiglia con cui purtroppo non posso passare il mio Natale, ma che mi porto sempre nel cuore; buon Natale a tutte le persone che ci sono sempre per me, anche a migliaia di chilometri di distanza ed auguri a tutti coloro che festeggeranno il Natale lontano dai propri affetti!



Kateryna Kozlova

Buon Natale a tutti i fan che ci supportano e ci seguono durante l’anno! Natale è un tempo nostalgico, ma è anche un tempo per ricordare. Godete della compagnia di nuovi amici e della famiglia, in questa stagione di amore e condivisione!! Buon Natale!!



Ilona Kremen

Buon Natale a tutta la mia famiglia, ai miei amici, al mio paese. E a tutti voi che leggete in Italia vi auguro tanta salute e felicità per il prossimo anno!



Jovana Jaksic

Tanti auguri a tutta la mia famiglia, ai miei amici ed ai mie fans! Sono davvero grata di avervi nella mia vita, vi auguro tanta salute, amore e felicità. Love, Jo!



Lucia Bronzetti

Buon Natale a tutti quelli che hanno un sogno da realizzare…. che questa atmosfera magica e speciale in cui nulla sembra impossibile possa portare tanta carica positiva per continuare a crederci…!



Magda Linette

Buon Natale a tutti gli appassionati di tennis, in ogni dove! Vi auguro il meglio durante il Natale e spero che lo passerete al caldo con le persone che amate. State al caldo, state bene e vi auguro tutta la salute del mondo!



Martina Colmegna

Buon Natale a tutti i tennisti e appassionati, dai principianti a quelli che lo praticano da più tempo! A chi ama passare ore su un campo da tennis…quel campo da tennis che per molte persone, come me, è diventato una parte fondamentale della sua vita, sostituendo quello che per tutte le persone normali è l’ufficio o un ambiente di lavoro. Buon Natale a tutti e continuate a seguirci, noi giovani abbiamo bisogno anche del vostro tifo!



Martina Di Giuseppe

Buon Natale a tutti coloro che amano il nostro fantastico sport …. che questa festa sia un momento di gioia, di allegria, di condivisione, da trascorrere in compagnia delle persone che amiamo!



Michelle Zmau

Auguri di cuore a tutti gli appassionati di tennis per un meraviglioso Natale e un felicissimo anno nuovo che spero diventi il migliore che abbiate mai trascorso, pieno di soddisfazioni, gioie e amore!



Natasha Piludu

Buon Natale a chi vuole fare del bene; a chi preferisce ringraziare che avere astio; a chi non perde mai il il sorriso e a chi cerca in tutti i modi di non farlo mancare a chi gli sta intorno; a chi pensa di non farcela e che può trovare la forza solo in se stesso…perché tutto può sempre cambiare; a chi crede nei piccoli gesti e nel rischio del cambiamento per ciò che si vuole veramente e a chi crede che tutto ciò non sia solo una perdita di tempo! Buon Natale e felice anno nuovo da Natasha!



Oleksandra Andreieva

Buon Natale a tutti! Auguro il meglio a chi sta leggendo queste mie parole. Vi auguro di trovare voi stessi e di lottare per il vostro posto al sole. Vi auguro di pregare per voi stessi e di non arrendervi mai!



Verena Meliss

Buon Natale a tutta la mia famiglia, ai miei amici e a tutte le persone che credono in me e che mi stanno a cuore. Auguro a tutti una festa in pace ed armonia e che possano trascorrere Natale insieme alle persone più care. Buon Natale a tutti!