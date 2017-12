Gianluigi Quinzi: nel 2017 è stato ancora un anno a metà

Gianluigi Quinzi, il giovane su cui l’Italtennis intera puntava un paio di anni fa per un futuro da top player, ha giocato l’ennesima stagione fatta di luce e ombre: mettendo da parte le critiche fini a se stesse e decisamente frutto di antipatie personali non certo da prendere in considerazione in quest’analisi, è innegabile che Gianluigi in questo 2017 abbia giocato effettivamente poche partite e disputato pochi tornei, fatto assai strano per un giovane che non dovrebbe di certo prendersi grandi pause fra un appuntamento e l’atro e la cui energia fisica dovrebbe essere sempre alle stelle, per cercare di scalare il ranking rapidamente.

È stato un anno a metà e per diversi motivi, con un importante cambio nella vita del classe ’96 che ha come spaccato in due non solo il suo anno, ma si spera la carriera tutta ancora in progress: a marzo GQ lascia Ronnie Leitgeb (legato per sempre al nome di Muster e per noi Gaudenzi) per trasferirsi alla Training Tennis School di Foligno, scegliendo l’apprezzato allenatore Fabio Goretti, nella stessa struttura dove si allenano Fabbiano e Vanni, sicuramente due giocatori da prendere ad esempio da Quinzi per l’abnegazione e la voglia di migliorare faticando. Gorietti è un allenatore serio e da subito individua quali sono gli aspetti su cui concentrarsi maggiormente per crescere: servizio e dritto.

Nel complesso Gianluigi gioca una stagione da 23 vittorie e 18 sconfitte, in un anno in cui raggiunge il suo best ranking di numero 226 ATP nel mese di maggio, prima di scendere fino all’attuale 330: 2/2 sul cemento outdoor, 18/9 su terra rossa, 3/5 indoor e un poco significativo 0/2 su erba, superficie del suo più grande successo da junior.

Il primo torneo dell’anno è indoor a Budapest, dove si ferma al turno decisivo delle quali ma viene ripescato come LL e supera un turno fermandosi contro Vatunin. Un 2T anche a Buenos Aires (cemento outdoor), prima di trasferirsi sulla terra rossa marocchina di Marrakech dove supera le quali e vince il suo primo match del circuito maggiore (vittoria contro Mathieu e sconfitta in 3 set contro Lorenzi). Sembra l’inizio di un nuovo Quinzi ma poi l’italiano, complici anche alcune noie fisiche, gioca poco e disillude i tanti tifosi.

Nella trasferta in Cina alla ricerca di punti preziosi Quinzi raggranella un 2T a Qingdao (125k), supera le quali più un turno ad Anning (150K), prima di tornare in Italia per il challenger di Roma da 64.000$, dove raggiunge i quarti di finale.

Stesso risultato a Mestre (43k) passando attraverso le qualificazioni, dove cede all’australiano Mott ritirandosi per infortunio. Prima della campagna infruttuosa su erba c’è tempo per una semifinale al challenger di Lisbona (43k), dove viene superato in due tie break dal giapponese Taro Daniel.

A Wimbledon Quinzi torna a respirare l’aria Slam ma i bei ricordi di un tempo non aiutano o perlomeno…non danno una marcia in più: la sconfitta al 1TQ contro il cileno Garin è una di quelle sconfitte secche, senza appello e che fanno male. Perché è innegabile che da questo match fosse lecito attendersi di più. Da giugno in poi Gianluigi gioca solo 4 tornei, contando anche le NextGen Finals. Troppo poco per chi vuole fare davvero il tennista. Motivazioni ce ne saranno sempre per non scendere in campo ma la realtà presenta un conto che non è di certo roseo ma salato.

1TQ all’ATP250 di Gstaad, 1T a Cordenons (ch da 64k) contro Giustino, 2T a Manerbio (43k) contro Carballes Baena: dopo questo challenger giocato ad agosto dobbiamo aspettare fino a novembre per rivedere Quinzi in campo, appunto alle NextGen Finals. A Milano Quinzi si gasa su un palcoscenico importante e contro vecchie conoscenze, supera le pre – quali tutte italiane e si regala partite di livello e giocate decisamente bene contro Rublev, Shapovalov e Chung. Vittorie non ne arrivano ma Giangi è presente sul piano della lotta, rispondendo a tutti quei critici che lo avrebbero voluto uscire con le ossa rotte dal confronto con giocatori già top50. Invece Quinzi desta un’ottima impressione, mette un bell’assegno nel suo prize money e chiude l’anno con una bella consapevolezza: se vuole può provare a giocarsela con i più forti della sua età. Certo, va detto che si tratta pur sempre di un’esibizione che non regala alcun punto alla classifica, ma Quinzi a Milano fa bene ed esce dal reclamizzato appuntamento rinfrancato.

Nel 2018 mi auguro di vederlo più spesso in campo, a lottare, a sudare negli appuntamenti minori, viatico necessario per salire in classifica e regalarsi il circuito dei grandi. Fatica, voglia di lavorare e idee chiare, per migliorare e curare quegli aspetti del suo tennis ancora acerbi per un confronto alla pari con i pro: sarà un anno cruciale, perché perdere ancora tempo giocando stagioni a metà sarebbe quanto di più deleterio ci possa essere. Avrà voglia di cimentarsi in palcoscenici piccoli e non prestigiosi? O vincerà un’ambizione che al momento non può permettersi?

Alessandro Orecchio