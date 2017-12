Novak Djokovic si affida anche a Craig O’Shannessy

Con Andre Agassi e Radek Stapanek già assunti per il 2018, Novak Djokovic continua a cercare di dotarsi della squadra tecnica migliore possibile.

Novak sta preparando il 2018 a Montecarlo, dove vive, e in queste ultime settimane viene seguito anche da Craig O’Shannessy, un nome sconosciuto dalla maggior parte dei fan, ma quello che potrebbe essere l’asso nella manica dell’ex numero uno ATP.

O’Shannessy è un analista strategico che è stato assunto da Novak Djokovic per la pre-season.

L’australiano è il direttore del progetto “Brain Game Tennis” e fa analisi statistiche degli incontri di tennis, come per esempio il numero di chilometri che ogni tennista percorre durante le partite.

Craig ha i record statistici di come e dove giocano tutti i giocatori di tennis e può essere determinante nella preparazione degli incontri.

L’australiano è già stato ingaggiato da Novak per tutti i tornei del Grand Slam.

Nel 2015, O’Shannessy è stato ingaggiato da Dustin Brown per aiutarlo prima del duello di secondo turno contro Rafael Nadal che ha portato Dustin ha mettere a segno la vittoria più importante della sua carriera.