Wild card per Victoria Azarenka all’Australian Open

Victoria Azarenka, ex numero uno del mondo e campione all’Australian Open nel 2011 e nel 2012, ha ricevuto una wild card per l’edizione 2018 dello Slam aussie.

Victoria non ha una classifica per entrare direttamente nel torneo perchè ha giocato solo due tornei negli ultimi 19 mesi, prima per essere diventata madre e poi, in un secondo momento, è entrata in una lotta giudiziaria con l’ex-fidanzato per la custodia del figlio, Leo, che sta per festeggiare il suo primo compleanno.

L’Azarenka non gioca da luglio quando nel torneo di Wimbledon raggiunse gli ottavi di finale e pianifica di tornare nel circuito nel WTA International di Auckland nella prima settimana del 2018. Tuttavia, ha perso quasi tutto il suo staff tecnico.