Domani scopriremo un altro sogno di Paolo Lorenzi: “Adesso sto inseguendo un altro sogno e domani voglio condividerlo con voi”

Paolo Lorenzi domani farà un annuncio importante.

Dichiara l’azzurro: “Non mi sono mai scoraggiato e anche quando mi dicevano che ero ormai troppo grande per il tennis che conta, io ci ho creduto.

Sono andato oltre i miei limiti convinto che non esistono traguardi irraggiungibili. Ogni giorno scendo in campo con la solita passione e determinazione di quando ero bambino, con l’obbiettivo ben preciso di migliorarmi ancora.

Adesso sto inseguendo un altro sogno e domani voglio condividerlo con voi”.