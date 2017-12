Italiani nel circuito Future: Gli Italiani in gara 11 Dicembre 2017. I risultati di oggi

Tunisia F39 – $15,000 – Terra – TDQ

Ewen Lumsden vs. Tommaso Schold 6-1 6-1

Ercole Di Ianni vs. Francesco Denicoloi 6-0 6-4

Evan Hoyt [1] vs. Giuliano Benedetti [14] 6-1 6-2

Egypt F38 – $15,000 – Terra – TDQ

Moritz Trocker [4] vs. Yacoub Makzoume 7-6(4) 7-6(6)

Michal Skonieczny vs. Manfred Fellin [10] 6-4 0-6 5-7

Turkey F47 – $15,000 – Terra – TDQ

Oleg Prihodko [3] vs. Maurizio Speziali ore 08:15



ITF Turkey F47 O. Prihodko [3] O. Prihodko [3] 6 6 M. Speziali M. Speziali 1 1 Vincitore: O. Prihodko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Speziali 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 6-1 O. Prihodko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 M. Speziali 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 O. Prihodko 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Speziali 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 O. Prihodko 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Speziali 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 O. Prihodko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 M. Speziali 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 O. Prihodko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 M. Speziali 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 O. Prihodko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Speziali 0-15 0-30 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 O. Prihodko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Diego Hidalgo [2] vs. Michelangelo Endrizzi 2 incontro dalle ore 08:15



ITF Turkey F47 D. Hidalgo [2] D. Hidalgo [2] 6 6 M. Endrizzi M. Endrizzi 3 0 Vincitore: D. Hidalgo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 D. Hidalgo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 6-0 M. Endrizzi 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 D. Hidalgo 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 M. Endrizzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 D. Hidalgo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Endrizzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Hidalgo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Endrizzi 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 D. Hidalgo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Endrizzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Hidalgo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Endrizzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Hidalgo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Endrizzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Hidalgo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Qatar F5 – 15,000 – Hard – TDQ

Luke Johnson [6] vs. Francesco Ferrari [13] ore 15:00



ITF Qatar F5 L. Johnson L. Johnson 6 3 6 F. Ferrari F. Ferrari 4 6 1 Vincitore: L. Johnson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4

Julian Ocleppo [1] vs. Andrew Watson [15] 2 incontro dalle ore 15:00



ITF Qatar F5 J. Ocleppo J. Ocleppo 6 6 A. Watson A. Watson 2 3 Vincitore: J. Ocleppo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Ocleppo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Ocleppo 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 A. Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 J. Ocleppo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 A. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 J. Ocleppo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 A. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Ocleppo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 J. Ocleppo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Ocleppo 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Ocleppo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Watson 40-40 A-40 1-0 → 1-1

Karl Friberg [7] vs. Andrea Guerrieri 2 incontro dalle ore 15:00



ITF Qatar F5 K. Friberg K. Friberg 1 6 6 A. Guerrieri A. Guerrieri 6 1 4 Vincitore: K. Friberg Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Guerrieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 K. Friberg 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 A. Guerrieri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 K. Friberg 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 A. Guerrieri 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 K. Friberg 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Guerrieri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 K. Friberg 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Guerrieri 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 K. Friberg 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Guerrieri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 K. Friberg 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Guerrieri 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 K. Friberg 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Guerrieri 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 K. Friberg 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Guerrieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Friberg 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 A. Guerrieri 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 K. Friberg 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 A. Guerrieri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3

Fran Zvonimir Zgombic [5] vs. Mirko Cutuli [9] ore 13:00



ITF Qatar F5 F. Zgombic F. Zgombic 5 6 2 M. Cutuli M. Cutuli 7 1 6 Vincitore: M. Cutuli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 F. Zgombic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 M. Cutuli 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 F. Zgombic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Cutuli 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 F. Zgombic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Cutuli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Zgombic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Cutuli 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Zgombic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 M. Cutuli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 F. Zgombic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Cutuli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 F. Zgombic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Cutuli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 1-0 → 1-1 F. Zgombic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Cutuli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 F. Zgombic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 M. Cutuli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Zgombic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 M. Cutuli 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 F. Zgombic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Cutuli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 F. Zgombic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Cutuli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Zgombic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Cutuli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Zgombic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Israel F18 – $15,000 – Hard – 1° Turno

Giorgio Ricca vs. David Volfson 2 incontro dalle ore 09:00