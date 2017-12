Addio al torneo WTA di Stanford. L’Università non vuole più il torneo

È una notizia sorprendente: la Stanford University, una delle più grandi e potenti Università degli Stati Uniti, ha deciso ieri di concludere il suo contratto con il torneo WTA di Stanford, uno degli eventi femminili più esclusivi del circuito.

L’Università ha sorpreso tutti con un’incredibile modifica al regolamento interno: da adesso in poi, nessuna entità commerciale potrà sponsorizzare un evento che si tiene nel campus.

L’istituto ha deciso di chiudere tutti i contratti e IMG, la società che detiene i diritti per l’evento, ora dovrà istituire una nuova sede per uno degli eventi più importanti dello US Open Series.

Madison Keys è stata quindi l’ultima campionessa del torneo.