Serena Williams diventa un oggetto natalizio

Avere un Albero di Natale con l’ornamento di Serena Williams è ora possibile, proprio in un momento in cui l’americana è lontana dalla vista dei suoi fan.

Serena, 36 anni è stata trasformata in un ornamento per l’albero di Natale dal negozio Women’s Look Up.

La figura della campionessa vincitrice di 23 Grand Slam, ha la funzione di sostituire la stella che di solito è collocata in cima all’albero di Natale e può essere acquistato tramite Internet, per 102 euro circa.

“Non solo è la miglior tennista di tutti i tempi, ora è anche il miglior ornamento per la cima del tuo albero”, può essere letto nella descrizione del prodotto.

Hilary Clinton e Beyonce sono altre personalità che possono essere acquistate in questo negozio.