Roger Federer ed il “segno” dell’anno (Video)

Roger Federer non è più soltanto, si fa per dire, uno dei più grandi campioni della storia del tennis.

La Federazione Svizzera dei Sordi ha infatti scelto come segno dell’anno quello che indica, per l’appunto, il campionissimo basilese e che consiste nell’iconico gesto con cui Federer si allaccia la fascia sulla fronte.

Roger ha voluto ingraziare l’associazione con un simpatico video in cui “mostra” il proprio nome e qualche altra frase nella lingua dei segni tedesca.

The Swiss Association of the Deaf named "Roger Federer" the gesture of the year 2017.

For Roger Federer it was the bandana he always wears when playing.https://t.co/rDJeyYKzYK pic.twitter.com/gclq293vBC

