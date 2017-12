Marcelo Demoliner e le difficoltà dei doppisti: “Se gli sponsor non mi avessero aiutato quest’anno, non avrei guadagnato nulla”

Marcelo Demoliner, n.34 del mondo in doppio, ha parlato delle difficoltà dei giocatori di doppio nel guadagnare soldi.

“Se gli sponsor non mi avessero aiutato quest’anno, non avrei guadagnato nulla.

Con il loro aiuto e il fatto che sono in top 40, sono riuscito a guadagnare 50.000 dollari netti, che è quello che si porta a casa chi vince il primo turno di uno Slam in singolare. La differenza è troppo grande e non penso che cambierà, ma può migliorare.

Non può cambiare perché l’ATP non crede che il doppio abbia la stessa popolarità e lo stesso appeal del singolare. Bisogna entrare in top 20 per far sì che diventi redditizio.”