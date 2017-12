Nuovo sparring partner per Serena Williams

Serena Williams, non perde tempo nel preparare il suo ritorno alle competizioni, e ha appena chiamato nella sua squadra un nuovo compagno di allenamenti (sparring partner), il 32enne americano Jermaine Jenkins, ritiratosi dalle competizioni da alcuni anni.

Jenkins non è nuovo per questo ruolo dato che ha trascorso il 2017 accanto a Venus Williams. L’ex giocatore ha ottenuto buoni risultati in doppio da junior, insieme al fratello minore, avendo raggiunto la finale di doppio all’US Open junior.