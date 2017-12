Campionato Serie A1 Femminile: Finale tra Faenza e Prato (con i risultati dei play-out)

Saranno Faenza e Prato a contendersi lo scudetto al PalaPaternesi di Foligno l’8 ed il 9 di dicembre. Nella gara di ritorno dei playoff (semifinali) del campionato di Serie A1 femminile a squadre di tennis la matricola-rivelazione Club Atletico Faenza, dopo il prezioso successo esterno (3-1) di domenica scorsa, ha chiuso il discorso con le vittorie di Camilla Scala ed Agnese Zucchini eliminando il Tennis Club Genova 1893, finalista nella passata edizione del campionato.

A Roma ci è voluto invece il doppio di spareggio per permettere al Tennis Club Prato, tri-campione in carica, di raggiungere la sua quinta finale di fila battendo per 3-2 il Tennis Club Parioli (la gara d’andata si era conclusa 2-2): Maria Elena Camerin e Lucrezia Stefanini hanno infatti superato con un doppio 64 Beatrice Lombardo e Martina Caregaro.

Per l’US Tennis Beinasco la partita di ritorno playout è stata una pura formalità ed è durata un lampo. Dopo il 3-1 colto all’andata sui campi del CT Ceriano, alla formazione capitanata da Cristina Coletto bastava un 2-0 per archiviare la pratica e 2-0 è stato dopo i primi due singolari. A vincerli, con un periodico 6-0, Federica Di Sarra e Federica Rossi. La prima si è imposta in 39 minuti a Gloria Stuani; la seconda “utilizzando” due minuti in più contro Eleonora Leva. Soddisfazione al termine tra le piemontesi, anche se un po’ di rammarico per l’esito del campionato rimane: “Siamo rimaste in A1 – ha precisato la capitana Cristina Coletto – e questo è ciò che più conta, anche se le due partite giocate e perse nel girone contro il TC Genova avrebbero potuto avere un esito diverso. Se così fosse stato oggi avremmo disputato i playoff. Ci proveremo il prossimo anno, pensando magari ad un ulteriore rafforzamento della nostra compagine”. Stagione di emozione anche per le più giovani, come Federica Rossi e Maria Canavese: “E’ stata una bella esperienza – ha spiegato la seconda – essere impiegata nella massima serie ed aver giocato e vinto in doppio a fianco di Federica Di Sarra. Spero il prossimo anno di potermi rimettere in gioco”. “Una stagione che ha visto il nostro gruppo – ha precisato il Presidente Sergio Testa – onorare ogni impegno con grande professionalità. Questo è quanto conta per noi al di là del risultato finale che chiaramente cercheremo di migliorare nel 2018 con una formula dei campionati che cambierà”.

Più equilibrato invece l’andamento del confronto playout di ritorno tra Circolo della Stampa Sporting e il TC Cagliari. Alla vittoria netta di Michelle Zmau, portacolori della Stampa Sporting, contro Claudia Giovine (6-2 6-1) ha fatto da contraltare la sconfitta patita da Federica Joe Gardella contro Barbara Dessolis, con lo score fissato sul 6-4 7-6. Decisiva la vittoria nel terzo singolare della lagnaschese Camilla Rosatello che ha portato il punto del definitivo 2-1 al circolo torinese stoppando la ligure Cristiana Ferrando al termine di tre set (6-2 2-6 6-4).

“Un campionato chiuso con la soddisfazione della permanenza in serie A1 – ha dichiarato al termine il cocapitano del Circolo della Stampa Sporting Luigi Bertino – anche se nel suo corso gli infortuni patiti dalle nostre hanno fatto la differenza”.

PLAY OFF Semifinali

Tennis Club Parioli Roma – Tennis Club Prato 2-3 (andata: 2-2)

Maria Elena Camerin (PR) b. Martina Caregaro (PA)

Nastassja Burnett (PA) b. Lucrezia Stefanini (PR) 64 60

Martina Di Giuseppe (PA) b. Corinna Dentoni (PR) 62 62

Maria Elena Camerin/Lucrezia Stefanini (PR) b. Martina Di Giuseppe/Beatrice Lombardo (PA) 64 64

doppio di spareggio: Maria Elena Camerin/Lucrezia Stefanini (PR) b. Beatrice Lombardo/Martina Caregaro (PA) 64 64

G.A. Piero Laccoto; arbitri: Lidia Avena, Lorenzo Chiurazzi

C.A. Faenza Sezione Tennis Gaudenzi – Tennis Club Genova 1893 2-0 (andata: 3-1)

Camilla Scala (F) b. Ludmilla Samsonova (G) 46 61 76(5)

Agnese Zucchini (F) b. Debora Ginocchio (G) 75 36 62

Alice Balducci (F) c. Alberta Brianti (G) n.d.

G.A. Elena Bongi; arbitri: Andrea Bellelli, Emanuele Capra

PLAY OUT

Usd Tennis Beinasco – Club Tennis Ceriano 2-0 (andata: 3-1)

Federica Di Sarra (B) b. Gloria Stuani (C) 60 60

Federica Rossi (B) b. Eleonora Leva (C) 60 60

Giulia Gatto-Monticone (B) c. Alice Moroni (C) n.d.

G.A. Renzo Gatto; arbitri: Monika Hybnerova, Luca Laugero

Circolo Stampa Sporting Torino – A. S. DIL Tennis Club Cagliari 2-1 (andata: 3-1)

Michele Alexandra Zmau (S) b. Claudia Giovine (C) 62 61

Barbara Dessolis (C) b. Federica Joe Gardella (S) 64 76(7)

Camilla Rosatello (S) b. Cristiana Ferrando (C) 62 26 64

G.A. Emanuele Maffezzoni; arbitri: Christian Marangoni, Mattia Annaratone