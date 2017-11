Video del Giorno: Il talento inaspettato di Pierre Hugues Herbert

La Francia ha vinto lo scorso fine settimana la Coppa Davis ed i giocatori sono stati ospitati dai vari canali televisivi per parlare del successo.

In una di queste interviste, Pierre Hugues Herbert ha sorpreso tutti rivelando un talento nascosto.

Herbert, uno dei migliori giocatori del mondo in doppio, ha suonato con la chitarra ed ha cantato e ha incantato, almeno i suoi colleghi!

Even while Pierre-Hugues Herbert lost his voice he sang and played his acoustic guitar during the show, and it was great 😍 So sharing this 🎸🎶 #PHHerbert #TeamFranceTennis pic.twitter.com/WuFWWYzNNz

