La Francia torna regina in Davis: è il successo di Noah

La Francia rompe la maledizione Davis con un collettivo da paura, superando un Belgio quanto mai combattivo sul rapido di Lille, sconfiggendo critiche, fantasmi e dubbi sulle scelte del capitano non giocatore: è stata la vittoria soprattutto di Yannick Noah, audace nel compiere scelte per molti incomprensibili ma difese a spada tratta. Contro Goffin e compagni sono scesi in campo Tsonga e Pouille in singolare con la coppia Gasquet – Herbert in doppio, ma nel corso dell’intera manifestazione Noah ha potuto contare sull’aiuto importante anche di Mahut, Benneteau, Simon e Chardy: è stata la vittoria un po’ di tutti e soprattutto di un intero Paese.

Yannick Noah: voto 9. Testardo e caparbio, la leggenda del tennis francese ha sorpreso tutti alla vigilia puntando su 3 singolaristi e chiamando fuori Mahut dal doppio sicurezza con Herbert. Se il terzo set del doppio fosse andato a Bemelmans – De Loore, Noah sarebbe andato incontro a una crocifissione mediatica: un pizzico di fortuna ha aiutato invece il suo coraggio e il 3-2 finale è stato il giusto premio al suo ardire. In un attimo ti giochi carriera e reputazione: in un attimo passi dalle possibili stalle alle stelle. E Noah ha trovato ancora una volta il suo posto nel paradiso dello sport francese. Con lui è arrivata la Decima in Davis, una coppa che difficilmente verrà dimenticata.

Lucas Pouille: voto 8.5. Nel singolare decisivo con in campo Pouille è arrivata una vittoria perentoria contro uno spentissimo Darcis (10 games in due incontri di singolare) che ha regalato la Davis a una nazione in trepidante attesa, conquistata con forza e senza alcun tentennamento. La sindrome Mathieu non ha colpito il classe ’94, giocatore già in alto ma che può ambire ancora a molto di più: nel 2018 sarà top10? Il punto del 3 – 2 è quello della gloria, poco importa se nella prima giornata era stato regolato con facilità irrisoria da Goffin: lui resterà l’eroe della Decima insieme al suo capitano.

Jo – Wilfried Tsonga: voto 7.5. Un punto in singolare contro Darcis dovuto in un incontro quanto mai delicato. Sotto 0 – 1 dopo la sconfitta di Pouille contro Goffin, Tsonga si è caricato sulle spalle il peso di un intero Paese, conducendo con esperienza la barca in porto. Non sarà quello dei giorni migliori e contro Goffin lo ha confermato: a questo Tsonga però non si poteva chiedere di più, il suo lo ha fatto egregiamente e ha contribuito a questo bellissimo successo transalpino.

Il doppio Richard Gasquet (voto 8) – Pierre – Hugues Herbert (voto 7): un doppio quanto mai spinoso per via della scelta del capitano Yannick. Un match che è girato sul 5 – 4 a favore del Belgio nel terzo set, quando gli ospiti al servizio hanno perso l’opportunità di portarsi in vantaggio di un preziosissimo parziale. Gasquet ha condotto per mano il compagno alla vittoria, a suon di colpi assolutamente di livello, mettendo in mostra quel talento con cui ha raccolto meno del dovuto, del possibile. Herbert ha zittito i critici che lo accusavano di braccino, mentre Gasquet ha rappresentato in pieno una mossa ardita ma azzeccata tinta di talento puro.

Una vittoria che mette la parola fine alla stagione e che lancia il collettivo francese (ma quanti sono in top100?!?) verso un 2018 da protagonista.

Alessandro Orecchio