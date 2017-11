Campionato Serie A1 Femminile: Le semifinali scudetto e le sfide play-out (Andata)

Domenica ricca di soddisfazioni per le due formazioni piemontesi impegnate nelle partite di andata dei playout per rimanere nella massima serie femminile a squadre nazionale, l’A1.

L’US Tennis Beinasco ha centrato la vittoria per 3-1 sui campi del CT Ceriano mettendo una bella ipoteca sulla permanenza nell’elite del movimento nazionale; stessa cosa fatta dal Circolo della Stampa Sporting di Torino che ha espugnato i campi del TC Cagliari. Per l’US Tennis Beinasco è stato decisivo il doppio, vinto in rimonta da Federica Di Sarra e Maria Canavese su Alice Moroni e Gloria Stuani. Ceduto nettamente il primo set (2-6) le due tenniste dell’US Beinasco hanno cambiato passo e si sono rimesse in carreggiata, con la Di Sarra, più esperta, brava nel trascinare la giovane Maria Canavese. Conquistato il tie-break per 7 punti a 4, le due giocatrici del Beinasco hanno dominato il long tie-break, vint 10-2 e sigillato il 3-1 conclusivo. In precedenza erano arrivate le vittorie in singolare di Federica Di Sarra, per 6-1 4-6 6-2 sulla sempre temibile Alice Moroni e di Giulia Gatto Monticone, con un netto 6-0 6-0 a spese della tedesca Anne Schaefer. Maria Canavese aveva invece dovuto arrendersi a Gloria Stuani sullo score di 7-6 6-2. Domenica 3 dicembre il ritorno a Beinasco. Sarà sufficiente vincere i primi due singolari per centrare l’obiettivo.

Discorso come detto analogo in casa Stampa Sporting. Grazie alle vittorie di Michelle Zmau su Alice Matteucci (6-2 6-3) e di Federica Joe Gardella su Barbara Dessolis (6-7 6-1 6-2) il club torinese si è portato sul 2-0. Netta affermazione della ligure Cristiana Ferrando, nipote dell’ex professionista Linda, con lo score di 6-1 6-0 ai danni della lagnaschese Camilla Rosatello, per il punto dell’1-2 TC Cagliari. In doppio Rosatello e Gardella hanno chiuso 6-4 7-5 su Ferrando e Dessolis portando lo score sul definitivo 3-1 Stampa Sporting. Anche in questo caso sarà decisivo il match di ritorno di domenica prossima, a Torino.

PLAY OFF – Semifinali

Tennis Club Prato – Tennis Club Parioli Roma 2-2

Martina Di Giuseppe (PA) b. Corinna Dentoni (PR) 64 75

Maria Elena Camerin (PR) b. Martina Caregaro (PA) 64 26 61

Nastassja Burnett (PA) b. Lucrezia Stefanini (PR) 61 60

Maria Elena Camerin/Lucrezia Stefanini (PR) b. Nastassja Burnett/Martina Di Giuseppe (PA) 63 61

G.A. Giovanni Paniccia; arbitri: Vincenzo Doti, Federico De Maria

Tennis Club Genova 1893 – C.A. Faenza Sezione Tennis Gaudenzi 1-3

Alberta Brianti (GE) b. Alice Balducci (FA) 64 64

Camilla Scala (FA) b. Liudmila Samsonova (GE) 67(5) 63 62

Agnese Zucchini (FA) b. Debora Ginocchio (GE) 64 64

Alice Balducci/Camilla Scala (FA) b. Alberta Brianti/Liudmila Samsonova (GE) 62 62

G.A. Enrico Longo; arbitri: Daniel Esposito, Benedetta Demicheli

PLAY OUT

Club Tennis Ceriano – Usd Tennis Beinasco 1-3

Giulia Gatto-Monticone (BE) b. Anne Schaefer (CE) 60 60

Federica Di Sarra (BE) b. Alice Moroni (CE) 61 46 62

Gloria Stuani (CE) b. Maria Canavese (BE) 76(2) 62

Federica Di Sarra/Maria Canavese (BE) b. Alice Moroni/Gloria Stuani (CE) 26 76(4) 10-2

G.A. Antonio Boccardi; arbitri: Alessandro Provasi, Federico Botti

A. S. DIL Tennis Club Cagliari – Circolo Stampa Sporting (Torino) 1-3

Cristiana Ferrando (CA) b. Camilla Rosatello (TO) 61 60

Michele Alexandra Zmau (TO) b. Alice Matteucci (CA) 62 63

Federica Joe Gardella (TO) b. Barbara Dessolis (CA) 67 61 6

Camilla Rosatello/Federica Joe Gardella (TO) b. Barbara Dessolis/Cristiana Ferrando (CA) 64 75

G.A. Tiziana Meloni; arbitri: Riccardo Lodde, Simone Marchionne