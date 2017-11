WTA 125 Mumbai: Aryna Sabalenka vince il torneo e fa il best ranking

Aryna Sabalenka ha vinto questo pomeriggio il torneo WTA 125 di Mumbai.

La tennista bielorussa ha sconfitto in finale per 62 63 la serba Dalila Jakupovic.

La Sabalenka con questo successo sarà da domani al n.73 del mondo, best ranking.

Per Aryna si tratta anche del sesto successo in carriera nel circuito ITF, il primo della categoria 125 WTA.

Finali

Center – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 5:00 pm)

1. [1] Aryna Sabalenka vs Dalila Jakupovic



WTA Mumbai Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 6 6 Dalila Jakupovic Dalila Jakupovic 2 3 Vincitore: A. SABALENKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Jakupovic 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Jakupovic 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 D. Jakupovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 D. Jakupovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Jakupovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Jakupovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Jakupovic 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 D. Jakupovic 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [O] Victoria Rodriguez / Bibiane Schoofs vs [2/O] Dalila Jakupovic / Irina Khromacheva (non prima ore: 15:15)