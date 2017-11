Davis Cup: Richard Gasquet pronto in caso di necessità ad essere in campo nel quinto singolare

Chiamato all’ultimo minuto per sostituire Nicolas Mahut nella finale di Coppa Davis contro il Belgio, il 31enne Richard Gasquet ha giocato un buon match ieri al fianco di Pierre Hugues Herbert, dove ha detta di tutti è stato decisivo nel successo in doppio della squadra transalpina ora avanti per 2 a 1 nella sfida che assegnerà il titolo 2017 di Davis.

Ora, Gasquet ammette che è pronto per essere chiamato a giocare il quinto e decisivo incontro di domenica in singolare nel caso che Jo-Wilfried Tsonga non vinca contro David Goffin: “Certo che penso di giocare anche l’ultimo incontro se fosse necessario, ma il capitano è [Yannick Noah] che decide i giocatori da mandare in campo. E anche Lucas Pouille è un grande giocatore. “