Da Andria: Eliminata la testa di serie numero 4 Setkic. Nel doppio avanti Sonego-Vavassori

Il secondo turno del Challenger Atp di Andria (43mila euro di montepremi) porta in dote un’Italia che va avanti. Al successo di Baldi nel derby azzurro contro Sonego nel derby giocato nel primo pomeriggio e all’eliminazione di Basso per mano del croato Skugor (7/6, 3/6, 6/3), ha fatto da contraltare il superamento del turno da parte di Andrea Pellegrino. Il 20enne biscegliese ha superato nel secondo turno la testa di serie numero 4 del seeding, il bosniaco Aldin Šetkić, in due parziali (4/6, 6/7). Nei quarti di finale Pellegrino e Baldi saranno protagonisti di un altro incrocio tra connazionali, in calendario domani. Si è invece fermato il percorso di Giulio Di Nicola, sconfitto dal croato Viktor Galovic (6/4, 7/6). Va avanti e conferma le attese la testa di serie numero 3, il bosniaco Mirza Bašić, che ha battuto il russo Evgeny Karlovskiy (7/6, 6/4).

Nel torneo di doppio sono note tre delle quattro coppie dei semifinalisti. Accede alla Top 4 la coppia italiana Sonego-Vavassori, che si aggiudica in due set la sfida con la coppia composta dal belga Heyman e dallo slovacco Horansky (7/5, 6/3). Vittoria abbastanza nitida, invece, per la coppia composta dall’olandese Arends e dal belga Gille, che ha avuto la meglio sul duo formato dal lituano Grigelis e dal ceco Kolar (6/4, 6/4). Domani (venerdì 24 novembre) spazio ai quarti di finale nel singolo e alle semifinali nel doppio.