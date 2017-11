La decisione di Noah e la delusione di Mahut

Yannick Noah, ex campione del French Open e attuale capitano della Francia di Davis Cup, ha preso la controversa decisione di escludere Nicolas Mahut in favore di Richard Gasquet alla vigilia dell’inizio della finale di Davis Cup contro il Belgio in programma da oggi a Lille.

Parlando con i giornalisti, l’irriverente Yannick ha parlato della decisione: “Capisco il desiderio di voi giornalisti di andare in fondo alle cose, ma non parlerò di chi non ho scelto.

Poi potrò parlarne più tardi, a finale conclusa, ma questa è la parte più difficile del mio lavoro: andare da un giocatore e dirgli sei stato escluso. È difficile e bisogna avere coraggio in un momento come questo.”

Nicolas Mahut ha parlato con il quotidiano L’Equipe per esprimere la sua delusione: “Questa è una delusione sia per me che per Benneteau, sapevamo che eravamo in sei e che sarebbero stati esclusi in due. Questa è la regola del gioco e noi l’accettiamo. Ora il mio ruolo sarà quello di accompagnarli in questa finale”.