Rafael Nadal sullo shot clock in campo: “È una regola che non mi piace, perché giocare con 15 o 40 gradi non è la stessa cosa”

Rafael Nadal, numero uno del mondo, è uno dei giocatori che sarà più colpito dallo Shot Clock il cronometro in campo che all’Australian Open del prossimo anno farà il suo debutto nei tornei dello Slam.

Nadal è spesso sanzionato per abuso di tempo e non nasconde che non è un grande fan della misura presa dal Board dei tornei del Grand Slam.

“È una regola che non mi piace, perché giocare con 15 o 40 gradi non è la stessa cosa. Ci sono situazioni in cui i giocatori devono adattarsi ed è per questo che abbiamo l’arbitro lì. La presenza di un cronometro annullerà questi fattori soggettivi.”