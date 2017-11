WTA Shenzhen: La numero 1 del mondo sceglie la Cina come primo torneo. Ci saranno anche Maria Sharapova e Jelena Ostapenko

Il torneo WTA International di Shenzhen avrà un quadro piuttosto sorprendente quest’anno.

Lo scorso fine settimana è stato reso noto che sia Maria Sharapova, Simona Halep e Jelena Ostapenko saranno al via in questo torneo in preparazione agli Australian Open 2018.

Ricordiamo che il torneo inizierà dal prossimo 01 gennaio.

Entry list ufficiosa e ancora non completa

1 HALEP

2 OSTAPENKO

3 ZHANG

4 BEGU

5 WANG, QIANG

6 SINIAKOVA

7 SAKKARI

8 BABOS

9 BUZARNESCU

10 SHARAPOVA

11 PLISKOVA

12 DIYAS

13 RISKE

14 LINETTE

15 PARMENTIER

16 HSIEH, SU-WEI

17 ARRUABARRENA

18 KOZLOVA

19 JABEUR

20 MARTIC

21 ALEXANDROVA

22 SABALENKA